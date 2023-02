La première AGA de BC Cattlemen en trois ans se déroule à Vernon

La North Okanagan Livestock Association accueillera plus de 400 producteurs et dignitaires à Vernon ce printemps pour la 95e assemblée générale annuelle (AGA) des éleveurs de la Colombie-Britannique.

Ce sera la première réunion depuis 2019, en raison des perturbations liées au COVID. Une foire commerciale, une tournée d’agritourisme, des séminaires, des expositions d’artisans et des ventes aux enchères en direct et silencieuses seront tous organisés par Kal Tire Place du 25 au 27 mai.

Le salon commercial sera ouvert au public, donnant aux gens un aperçu de ce qu’est l’industrie du bétail et de l’élevage.

“Les dernières années ont été difficiles pour notre industrie, ne pouvant pas se réunir et organiser nos importants rassemblements sociaux”, a déclaré Lani French, présidente de la North Okanagan Livestock Association. “2023 va changer cela.”

La BC Cattlemen’s Association est la voix officielle de l’industrie des bovins de boucherie depuis 1929 et offre une voix unifiée aux hommes et aux femmes qui servent l’industrie par leur dévouement au bétail, à la terre et à l’environnement.

Pour plus d’informations sur l’AGA, visitez le site cattlemen.bc.ca

@B0B0Assman

bowen.assman@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Vernon