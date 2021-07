La première affiche de mouvement BLURR de Taapsee Pannu est sortie – Découvrez! | Films Actualités

New Delhi : Zee Studios en association avec Outsider Films et Echelon Productions dévoilent l’affiche du premier look de leur prochain film ‘BLURR’. Le premier regard de la première production de Taapsee Pannu la montre les yeux bandés avec une paire de mains serrant étroitement ses doigts et fermant les yeux ne laissant aucune place pour un pic, dans un fond noir.

L’affiche a suscité tant d’anticipation parmi le public en dévoilant tant de choses et en gardant tout le reste flou pour ses fans et son public.

Parlant de son premier partenariat avec ZEE Studios, actions de Taapsee, « Tellement ravi de sortir mon premier film en tant que producteur et d’être associé à Zee Studios, l’une des plus grandes maisons de production de notre pays et Echelon productions. Blurr est l’histoire d’une fille prise dans des circonstances inévitables, et comment s’élève au-dessus de sa situation et se bat pour surmonter son épreuve. J’ai hâte que vous me regardiez relever les défis. Avec le frisson et le drame qu’il promet et le récit qu’il apporte, il restera certainement longtemps avec le public. «

Tapsee est connue pour ses performances superposées et nuancées dans des films comme « Pink ». Après avoir fait des films de talent et offert au public tant de performances passionnantes, Taapsee est maintenant devenu producteur avec ‘Blurr’.

Le film est dirigé par le réalisateur Ajay Bahl qui est surtout connu pour son film ‘Section 375’ qui a été acclamé par la critique et apprécié du public.

Écrit par Pawan Sony et Ajay Bahl, Blurr est un thriller psychologique avec un contexte social intrigant, un film qui vous fera frissonner. Le premier aperçu fait allusion à un scénario captivant, à des performances prometteuses et à une montre intéressante.

Blurr sera bientôt sur les planchers et le public est ravi de voir bientôt le thriller bourré de puissance.