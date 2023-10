La première affiche de Dunki mettant en vedette Shah Rukh Khan révèle ce point clé de l’intrigue du film de Rajkumar Hirani

Shah Rukh Khan a récemment pris d’assaut le box-office avec son film Jawan. Désormais, les fans attendent avec impatience son prochain film Dunki avec Rajkumar Hirani. Récemment, les créateurs ont sorti la première affiche mettant en vedette l’acteur, révélant l’intrigue clé du film.

Samedi, Home Screen Entertainment a partagé la première affiche de Dunki de Rajkumar Hirani mettant en vedette Shah Rukh Khan. L’acteur a été vu montrant son dos sur l’affiche avec un dessert en arrière-plan. L’affiche contenait un texte qui révélait l’intrigue clé du film. Le texte disait : « Le voyage d’un soldat pour tenir une promesse ». Et la légende disait : « Le voyage d’un soldat pour tenir une promesse. #Dunki de Rajkumar Hirani avec #ShahRukhKhan sort dans un cinéma Star près de chez vous le 21 décembre 2023. »





Des fans enthousiastes ont également déversé leur amour et inondé la section des commentaires, l’un des commentaires disait : « un autre chargement de Rs 1 000 crore ». un autre fan a écrit : « Prochain chargement à succès de tous les temps. » un autre fan a commenté : « Marquez la date, King arrive. »

Dirigé par Rajkumar Hirani, Dunki met en vedette Shah Rukh Khan dans le rôle du soldat et Taapsee Pannu et Vicky Kaushal ainsi que d’autres dans des rôles clés. Le film marque la toute première collaboration entre SRK et Hirani et est l’un des films les plus attendus de l’année.

Le film aurait été reporté plus tôt pour éviter un conflit avec Salaar de Prabhas, cependant, l’affiche révèle que le film devrait sortir en salles le 21 décembre et sortira à Noël.

Le directeur de casting Mukesh Chhabra a parlé de Dunki de Shah Rukh Khan et a déclaré : « Raju sir ke saath yeh meri troisième film hai, PK kiya tha phir Sanju kiya tha. Aur bohot saare annonce kiye hain. Ek toh itne a demandé au réalisateur Raju Hirani aur phir Shah Rukh monsieur, voh bhi Jawan ke baad aa rahe hain ek toh. Voh aisi film hai ki voh kahaani aapke sabke gharo main, dil main aise bas jayegi que vous ne parlerez de ce film que pendant les 10 prochaines années.

