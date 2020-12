La juge Amy Coney Barrett s’entretient avec le juge associé de la Cour suprême Clarence Thomas lors de sa cérémonie d’assermentation en tant que juge associé de la Cour suprême des États-Unis, sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 26 octobre 2020, à Washington, DC. | Tasos Katopodis / Getty Images

La nouvelle majorité de la Cour a sa première chance de se prononcer sur Roe v. Wade.

En octobre dernier, la Cour suprême a rendu une ordonnance assez surprenante dans un cas d’avortement.

FDA contre American College of Obstetricians and Gynecologists se demande si les patients devraient avoir plus de facilité à obtenir une pilule utilisée pour les avortements médicamenteux alors que la pandémie de Covid-19 fait toujours rage, mais l’administration Trump a vu dans cette affaire une opportunité de réduire considérablement les droits à l’avortement. L’un des arguments de l’administration pourrait forcer les patientes avortées à subir des chirurgies inutiles au lieu de recevoir un avortement médicamenteux beaucoup moins invasif, et elle pourrait potentiellement refuser l’avortement à de nombreuses personnes.

Mais l’ordonnance d’octobre de la Cour adressait aucune des questions importantes posées par le Collège américain Cas. Au lieu de cela, la Cour a renvoyé l’affaire à un tribunal inférieur pour réexaminer une ordonnance antérieure suspendant l’une des restrictions de la Food and Drug Administration sur les avortements médicamenteux. L’effet pratique de cette ordonnance d’octobre a été que cela a retardé la nécessité pour la Cour suprême de statuer sur l’affaire jusqu’après les élections.

Mais l’élection est maintenant terminée, et l’affaire est de retour devant les juges. De manière tout aussi significative, la Cour elle-même est très différente de ce qu’elle était au début d’octobre. Amy Coney Barrett est maintenant juge, et le juge Barrett a le bilan le plus explicitement anti-avortement de quiconque a été confirmé à la Cour suprême depuis que le juge Samuel Alito a rejoint la Cour en 2006.

Donc, si la nouvelle majorité de la Cour cherchait un moyen de faire reculer le droit à l’avortement, elle en a maintenant un. Et l’administration Trump veut qu’ils fassent des coupes très importantes dans ces droits.

Que s’est-il passé dans le Collège américain cas jusqu’à présent

Le problème spécifique Collège américain implique la mifépristone, qui fait partie d’un régime à deux médicaments utilisé pour provoquer des avortements. La mifépristone provoque la dégradation des tissus de grossesse et de la muqueuse de l’utérus et la séparation de l’utérus lui-même. Un jour ou deux après avoir pris la mifépristone, le patient prend un deuxième médicament, le misoprostol, qui provoque la contraction de l’utérus et l’expulsion de son contenu.

Bien que les patients puissent prendre de la mifépristone à domicile, la Food and Drug Administration n’autorise la distribution de ce médicament que dans les hôpitaux, cliniques ou autres cabinets médicaux – pas dans une pharmacie de vente au détail ou par correspondance.

Dans des circonstances ordinaires, cette exigence selon laquelle les patients doivent récupérer leur prescription de mifépristone auprès d’un cabinet médical est un fardeau assez mineur pour le droit à l’avortement – et il convient de noter que l’exigence a été mise en place en 2000, sous le président démocrate Bill Clinton, et réaffirmée à plusieurs reprises. sous l’administration Obama.

Mais au milieu d’une pandémie, obliger les patients à prendre leur mifépristone en personne est potentiellement une restriction très importante des droits à l’avortement. De nombreuses cliniques d’avortement ont fermé ou fonctionnent à capacité réduite pendant la pandémie, et les patients peuvent être réticents à risquer une infection à coronavirus afin de récupérer le médicament. Et tout cela s’est produit alors que de nombreux prestataires de soins de santé se sont tournés vers la télémédecine pour se protéger eux-mêmes et leurs patients de Covid-19, et que les pharmacies par correspondance permettent aux patients d’obtenir de nombreuses ordonnances sans risquer l’exposition au coronavirus.

Compte tenu des fardeaux inhabituels créés par la pandémie, un tribunal fédéral inférieur a jugé que l’exigence selon laquelle la mifépristone doit être administrée en personne doit être suspendue jusqu’à 30 jours après la fin de l’urgence de santé publique. L’administration Trump a tenté en vain d’amener les juges à lever cet ordre à l’automne. Et, maintenant que la juridiction inférieure a reconsidéré sa décision antérieure et l’a réaffirmée, le ministère de la Justice de Trump est de retour devant la Cour suprême pour demander le même redressement.

Les arguments de l’administration Trump forceraient de nombreuses patientes avortées à subir des chirurgies inutiles

Il existe plusieurs raisons possibles pour lesquelles la Cour suprême pourrait décider de bloquer l’ordonnance du tribunal inférieur et de rétablir l’exigence selon laquelle la mifépristone doit être administrée en personne. Mais l’administration Trump avance au moins un argument qui porterait gravement atteinte au droit constitutionnel d’interrompre une grossesse.

Les avortements médicamenteux sont une alternative à une intervention chirurgicale beaucoup plus invasive, où le col de l’utérus d’un patient est dilaté et le fœtus est retiré par aspiration à travers le vagin. Entre autres choses, les avortements chirurgicaux comportent beaucoup plus de risques lors d’une pandémie. Ils obligent les patients à passer une temps passé dans une clinique où ils pourraient potentiellement être exposés au virus, plutôt que de simplement faire une brève visite pour prendre des pilules.

Néanmoins, l’administration Trump fait valoir qu’il est normal que la FDA impose des restrictions – même des restrictions potentiellement très importantes – sur les avortements médicamenteux tant que des avortements chirurgicaux sont disponibles. L’obligation de dispenser en personne, selon l’administration Trump dans l’un de ses mémoires, n’a «aucun effet sur la disponibilité des avortements chirurgicaux, une méthode que notre Cour a considérée comme sûre pour les femmes».

«Exiger une interaction en personne pour un avortement médicamenteux n’est pas un fardeau excessif» sur le droit d’interrompre une grossesse, affirme l’administration Trump, «simplement parce que [patients] préférerait une autre alternative.

Il y a un certain soutien à cet argument dans la jurisprudence. Le seuil bas du droit à l’avortement, au moins après Roe contre Wade (1973) a établi que le droit à l’avortement est protégé par la Constitution, était la décision de 2007 de la Cour dans Gonzales contre Carhart.

Avant Gonzales, la Cour a appliqué une forte présomption contre les restrictions à l’avortement qui pourraient mettre en danger la santé des patients. Comme la Cour l’a jugé dans Stenberg contre Carhart (2000), «lorsqu’une autorité médicale substantielle soutient la proposition selon laquelle l’interdiction d’une procédure d’avortement particulière pourrait mettre en danger la santé des femmes», une interdiction de cette procédure doit «inclure une exception sanitaire lorsque la procédure est« nécessaire, selon un jugement médical approprié, pour la préservation de la vie ou de la santé de la mère. »

Cependant, Gonzales a confirmé l’interdiction fédérale d’une méthode d’avortement connue sous le nom de «dilatation et extraction intactes», et il l’a fait malgré le fait que l’interdiction fédérale n’incluait pas d’exception «pour la préservation de la vie ou de la santé de la mère». Au lieu, Gonzales a estimé que les législateurs avaient «un large pouvoir discrétionnaire pour adopter des lois dans des domaines où il existe une incertitude médicale et scientifique».

Significativement, Gonzales a souligné le fait que l’interdiction de la dilatation et de l’extraction intactes n’interdisait pas une autre «méthode d’avortement couramment utilisée et généralement acceptée» qui pourrait être utilisée comme alternative. Ainsi, a estimé la Cour, une interdiction de cette méthode particulière d’avortement «ne constitue pas un obstacle substantiel au droit à l’avortement» parce que les patientes pourraient toujours obtenir une forme d’avortement différente.

L’administration Trump affirme qu’une règle similaire devrait s’appliquer Collège américain. De même qu’une interdiction de la dilatation et de l’extraction intactes est acceptable tant que les patientes ayant subi un avortement peuvent encore subir une procédure différente, une restriction sur les avortements médicamenteux devrait également être maintenue tant que des avortements chirurgicaux sont disponibles.

Deux problèmes avec l’approche de l’administration Trump

Même si vous acceptez la lecture de l’administration Trump Gonzales, il est loin d’être clair que les avortements chirurgicaux sont réellement disponibles pour les patients qui ne peuvent pas obtenir des avortements médicamenteux. Grâce à la pandémie, de nombreuses cliniques fonctionnent à capacité réduite. Un médecin, par exemple, a déclaré au tribunal inférieur que ses cliniques «fonctionnent à seulement 20 pour cent de leur capacité, les cliniques de santé génésique n’étant ouvertes que pendant une demi-journée, deux fois par semaine».

Une clinique aussi stressée pourrait avoir la capacité de distribuer de la mifépristone, mais il est peu probable qu’elle puisse accueillir une ruée de nouveaux patients chirurgicaux si les avortements médicamenteux ne sont pas disponibles.

L’autre problème avec l’argument de l’administration Trump est que la Cour s’est quelque peu éloignée de sa décision Gonzales, après que les législateurs anti-avortement aient tenté d’utiliser cette décision pour justifier des attaques très agressives contre le droit à l’avortement.

Rappeler que Gonzales a déclaré que le Congrès et les législatures des États ont «un large pouvoir discrétionnaire pour adopter des lois dans les domaines où il existe une incertitude médicale et scientifique. À la suite de Gonzales, de nombreux États ont adopté ce que les défenseurs des droits à l’avortement décrivent comme des «restrictions ciblées sur les prestataires d’avortement» ou des lois TRAP. Les lois TRAP semblent superficiellement être des lois sur la santé destinées à rendre les avortements plus sûrs, mais elles imposent des exigences coûteuses et inutiles aux cliniques d’avortement qui sont vraiment destinées à fermer ces cliniques.

Pensez, par exemple, à une loi du Texas qui oblige toutes les cliniques d’avortement à maintenir des salles d’opération élaborées où les chirurgies peuvent être pratiquées dans un environnement aussi stérile que possible. De telles installations sont totalement inutiles dans les cliniques d’avortement car de nombreuses cliniques ne proposent que des avortements médicamenteux, et même celles qui pratiquent des avortements chirurgicaux, qui ne nécessitent pas que les médecins pratiquent une incision, n’ont pas besoin d’un environnement stérile.

Souvent, les États justifieraient de telles lois devant les tribunaux en présentant des témoignages de médecins qui s’opposent à l’avortement. Ces médecins témoigneraient qu’une loi TRAP particulière protégerait en fait la santé des patients – souvent en désaccord avec le témoignage d’autres médecins qui pensaient que les lois avaient peu ou pas d’avantages pour la santé. L’État pourrait alors signaler ce désaccord entre les médecins comme preuve de l’existence d’une «incertitude médicale et scientifique» et affirmer que le législateur était libre de faire ce qu’il veut en vertu Gonzales.

En tout état de cause, la Cour suprême a rejeté cette tentative de Gonzales pour justifier des incursions massives sur l’avortement en plein Santé de la femme entière contre Hellerstedt (2016), qui a réaffirmé que «les réglementations sanitaires inutiles qui ont pour but ou pour effet de présenter un obstacle substantiel à une femme cherchant à se faire avorter» sont inconstitutionnelles.

Santé de la femme entière, cependant, était une décision 5-3. Depuis qu’il a été décidé, un siège vacant à la Cour suprême a été occupé par le juge Neil Gorsuch, et deux juges dans le Santé de la femme entière la majorité a quitté la Cour et a été remplacée par les juges Brett Kavanaugh et Barrett. Gorsuch, Kavanaugh et Barrett ont tous des antécédents anti-avortement.

La nouvelle majorité de la Cour, en d’autres termes, pourrait très bien embrasser la lecture agressive de Gonzales préféré par l’administration Trump et par de nombreux États qui ont adopté des lois TRAP.

La Cour pourrait également statuer sur cette affaire pour des motifs assez restreints, si elle préfère le faire

Il convient de noter qu’il existe un moyen pour la Cour de rétablir les restrictions de la FDA sur la mifépristone sans avoir à se plonger dans des questions plus larges sur la protection que la Constitution offre aux personnes cherchant à avorter.

Pendant la pandémie, le juge en chef John Roberts a souligné que les tribunaux devraient généralement s’en remettre aux responsables de la santé publique, même lorsque ces fonctionnaires prennent des mesures qui impliquent des droits constitutionnels. Comme Roberts l’a écrit dans Église pentecôtiste unie de South Bay c.Newsom (2020), «la question précise de savoir quand les restrictions sur des activités sociales particulières devraient être levées pendant la pandémie est une question dynamique et factuelle sujette à un désaccord raisonnable.» Il a ajouté que «notre Constitution confie principalement ‘[t]a sécurité et la santé de la population «aux fonctionnaires politiquement responsables des États» pour garder et protéger. »»

Une majorité de la Cour suprême a récemment rejeté cette approche, du moins en ce qui concerne les réglementations sanitaires de l’État qui impliquent les églises. Mais une clinique d’avortement n’est pas une église. Et la FDA est une agence de santé publique qui affirme que les restrictions préexistantes sur la mifépristone sont toujours justifiées.

La Cour, en d’autres termes, pourrait simplement déclarer qu’elle s’en remettra à la décision de la FDA sur les médicaments qui devraient être facilement disponibles pendant la pandémie, que ces médicaments soient utilisés dans les avortements ou à d’autres fins. Une telle décision aurait peu ou pas d’implications plus importantes sur le droit à l’avortement une fois la pandémie terminée.

Mais il n’y a aucun moyen de savoir si la Cour rendra une décision étroite ou beaucoup plus large. Et si la Cour décide de faire une incursion significative sur le droit à l’avortement, son flanc droit a probablement les voix.