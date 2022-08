La Premier League va limiter le geste du BLM

“Prendre un genou” ne sera utilisé qu’en de rares occasions dans le football anglais

La pratique d’avant-match consistant à se mettre à genoux avant le coup d’envoi des matchs de la Premier League anglaise sera limitée à de rares occasions, cela a été décidé collectivement par les capitaines d’équipe de l’élite anglaise.

Les clubs de football anglais avaient adopté le geste antiraciste en soutien au mouvement Black Lives Matter qui a pris de l’ampleur aux États-Unis après la mort de George Floyd en mai 2020 et est depuis devenu un spectacle courant dans les stades de Premier League.

Mais après une consultation entre les capitaines des 20 équipes de Premier League, il a été décidé que le rituel d’avant-match serait largement absent lors de la saison à venir.

Il y aura cependant des exceptions pour certains matchs – dont les finales de coupe – et le geste sera effectué par les équipes lors des première et dernière journées de match de la saison 2022-23.

Les capitaines de Premier League sont en pourparlers sur l’opportunité de continuer à se mettre à genoux cette saison. [BBC] pic.twitter.com/pVgrqFidI6 — Accumulateurs de foot (@FootyAccums) 2 août 2022

Il sera également visible lors des semaines de jeu désignées pour soutenir la campagne “Pas de place pour le racisme” en octobre et mars. Il a également été vu lors du match du Community Shield du week-end dernier entre Liverpool et Manchester City.

Selon les rapports, les capitaines de divers clubs de Premier League étaient d’avis que prendre un genou serait un message antiraciste plus percutant s’il était utilisé avec parcimonie, plutôt qu’à chaque match.

«Nous avons décidé de sélectionner des moments significatifs pour nous mettre à genoux au cours de la saison afin de souligner notre unité contre toutes les formes de racisme et ce faisant, nous continuons à faire preuve de solidarité pour une cause commune.», a lu une déclaration conjointe publiée par les capitaines de Premier League.

“Nous restons résolument engagés à éradiquer les préjugés raciaux et à édifier une société inclusive dans le respect et l’égalité des chances pour tous.”

🚨 Les clubs de Premier League veulent arrêter de se mettre à genoux avant les matches cette saison car il a perdu sa ” gravité ” et ” suit son cours ” pic.twitter.com/JcaaEAW8VI – Adedeji Khaysports (@AKhaysports) 2 août 2022

Le geste a généralement été perçu comme une sensibilisation aux problèmes de racisme dans le football anglais – mais il n’a pas été sans critiques.

L’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha – qui est noir – a cessé de s’agenouiller en février dernier et a déclaré que sa décision était due au fait qu’il recevait toujours des abus racistes de la part des fans de football, indépendamment de cela.

« Depuis deux ans, prendre le genou fait partie du rituel d’avant-match. Les joueurs craignent qu’il ne perde de sa puissance et de son élan et nous le verrons se dérouler dans un format différent“, a déclaré le directeur général de la Premier League, Richard Masters, à la BBC.

“C’est aux joueurs de décider eux-mêmes et nous les soutenons dans toutes les décisions qu’ils prennent, tout comme les clubs.”

Sanjay Bhandari, président de l’organisme de surveillance antiraciste Kick It Out, a déclaré avant l’annonce faite par les capitaines de Premier League qu’il soutiendrait la décision prise par les footballeurs.

“Nous devrions passer plus de temps à expliquer pourquoi les joueurs se mettent à genoux plutôt qu’à savoir s’ils se mettent à genoux ou non“, a-t-il déclaré cette semaine.

“Nous parlons de la manière dont nous luttons contre la discrimination et de la manière dont nous créons une plus grande inclusion dans le football et autour du football avec les instances dirigeantes et les clubs.

«Il semble y avoir cette grande intention de vouloir en faire plus. Nous devons puiser dans cela.”