La Premier League ukrainienne redémarre sans fans, garde de la police et hommages aux morts de la guerre

Vue générale du stade olympique de Kyiv en 2013. Genya Savilov/EuroFootball/Getty Images

Avec deux équipes jouant dans un stade vide à des centaines de kilomètres de leur ville natale, la ligue ukrainienne de football a entamé sa nouvelle saison mardi après une cérémonie poignante rendant hommage à ceux qui ont combattu dans la guerre avec la Russie.

Le match d’ouverture au stade olympique de Kyiv de 65 500 places – où les spectateurs n’étaient pas autorisés – a vu deux équipes de l’est du pays déchirées par la guerre, Shakhtar Donetsk et Metalist 1925 Kharkiv, jouer un match nul 0-0. Le résultat, cependant, allait toujours être une réflexion après coup.

Il s’agissait du premier match de football de haut niveau disputé dans le pays depuis l’invasion de la Russie en février, et la décision de redémarrer la ligue a été saluée comme un signe de défi que les Ukrainiens sont prêts à retrouver un certain sens de la vie normale. Bien que ce jeu soit loin d’être normal.

L’Ukraine reste sous la loi martiale et les grands rassemblements publics ont été interdits dans la capitale avant les vacances de la fête de l’indépendance mercredi en raison des craintes d’un bombardement russe potentiel.

La police montait la garde devant les tourniquets, où les mauvaises herbes ont poussé après la fermeture des stades il y a six mois, mais aucun fan ne s’est présenté dans l’arène. Trois autres matchs de championnat étaient prévus plus tard mardi.

“C’est un travail… pour montrer au monde que la vie en Ukraine ne s’arrête pas mais continue”, a déclaré l’entraîneur du Shakhtar Igor Jovicevic avant le match d’ouverture.

“Le football est quelque chose qui peut émouvoir tout le pays et les gens qui se battent pour nous tous. Le football est donc essentiel pour nous individuellement, en tant qu’équipe, non seulement pour le Shakhtar mais aussi pour toute la Premier League ukrainienne. Cela aide continuer à vivre et montrer au monde que le football continue.”

Ses pensées ont été reprises par le milieu de terrain Mudryk, qui a ajouté, “ils [the watching world] devrait se souvenir des événements qui se passent en Ukraine, car beaucoup de temps passe et peut-être que le monde l’oublie.

“Notre objectif est d’utiliser les jeux pour rappeler au monde entier que rien n’est fini et les atrocités qui se produisent ici en Ukraine.”

Le Shakhtar s’est automatiquement qualifié pour les phases de groupes de la Ligue des champions de cette saison, après avoir été en tête du classement lorsque la campagne UPL 2021-22 a été suspendue.

Ils attendent maintenant le tirage au sort de jeudi et joueront leurs matchs à domicile en Pologne.

Mardi, les joueurs des deux équipes sont entrés sur le terrain avec des drapeaux nationaux ukrainiens bleus et jaunes drapés sur leurs épaules et ont observé une minute de silence tandis que les noms des villes ukrainiennes où des personnes étaient mortes pendant la guerre étaient affichés sur un grand écran.

Les joueurs ont hissé un drapeau ukrainien dans le stade qui appartenait autrefois à Danylo Myhal, un Canadien d’origine ukrainienne. Aux Jeux olympiques de Montréal en 1976, Myhal a couru sur le terrain en portant le drapeau lors d’un match entre l’Union soviétique et l’Allemagne de l’Est. Vêtu d’une chemise brodée, il a dansé une danse folklorique ukrainienne avant d’être détenu.

“[Myhal] a toujours rêvé d’amener son drapeau en Ukraine et aujourd’hui, c’est enfin arrivé”, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy dans un discours télévisé avant le coup d’envoi. “Il est hissé aujourd’hui à l’ouverture du championnat ukrainien de football.”

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.