La Premier League ukrainienne devrait commencer au milieu de la guerre en cours avec la Russie

Sous la menace d’attaques russes dans une guerre qui a stoppé tout football en Ukraine en février, une nouvelle saison de championnat démarre mardi à Kyiv dans le but de redonner un certain sens à la vie normale.

L’élégant stade olympique a accueilli les plus grands matchs de football européens de la dernière décennie, mais aucun n’est aussi poignant que la rencontre d’ouverture du Shakhtar Donetsk et du Metalist 1925 Kharkiv – des équipes des villes de l’Est qui se battent pour leur existence même.

– Thompson : À l’intérieur de l’Ukraine le soir des éliminatoires de la Coupe du monde

Aucun fan ne sera autorisé dans le stade du centre-ville d’une capacité de 65 000 places pour le coup d’envoi de 13 heures, heure locale, et les joueurs doivent être précipités vers des abris anti-bombes si les sirènes anti-aériennes retentissent.

“Nous avons des règles en cas d’alarme et nous devrions entrer dans la clandestinité”, a déclaré lundi le capitaine du Shakhtar, Taras Stepanenko, lors d’un entretien téléphonique. “Mais je pense que les équipes, les joueurs seront fiers de cet événement.

“Nous sommes prêts, nous sommes forts et je pense que nous montrerons au monde entier la vie et la volonté ukrainiennes de gagner.”

La Premier League ukrainienne revient avec la bénédiction des dirigeants du pays et dans une semaine lourde de sens.

Le mardi est le jour du drapeau national de l’Ukraine et le mercredi 24 août est la célébration de l’indépendance du contrôle de Moscou que l’ancienne république de l’Union soviétique a déclarée en 1991.

“J’ai parlé avec notre président, Volodymyr Zelenskyy, de l’importance du football pour distraire”, a déclaré le président de la fédération ukrainienne Andriy Pavelko en juin à propos de l’engagement de redémarrer. “Nous avons parlé de la façon dont il serait possible que le football puisse nous aider à penser à l’avenir.”

Aucun match de compétition n’a été disputé en Ukraine depuis la mi-décembre, lorsque la ligue s’est arrêtée pour une pause prévue au milieu de l’hiver. Les jeux devaient reprendre le 25 février, jusqu’à ce que l’invasion militaire russe commence un jour plus tôt. La saison a été annulée peu après l’invasion.

La ligue de 16 équipes redémarre sans Desna Chernihiv et Marioupol, des équipes de villes qui ont subi une destruction brutale.

Tous les matchs seront joués dans et autour de Kyiv et plus à l’ouest et seront diffusés au niveau national, à l’étranger et sur YouTube dans le cadre d’un accord avec le diffuseur Setanta conclu la semaine dernière. La valeur totale de 16,2 millions de dollars sur trois ans est inférieure à ce que certains joueurs d’élite de la Premier League anglaise gagneront cette saison.

Le concept de l’avantage du terrain a peut-être été adopté par la plupart des équipes, bien que le simple fait de jouer sur le sol ukrainien – les autres matchs de mardi ont lieu à Kyiv, Uzhhorod et Kovalivka – est remarquable.

Les clubs ukrainiens qui ont disputé leurs matchs dans les compétitions européennes de l’UEFA ces dernières semaines ont joué en Pologne et en Slovaquie voisines, ou en Suède, pour assurer la sécurité d’adversaires tels que Benfica et Fenerbahçe.

Le Shakhtar, qui était en tête du classement national lorsque la saison dernière a été officiellement abandonnée, accueillera ses adversaires au stade du Legia Varsovie lorsque la phase de groupes de la Ligue des champions commencera le 6 septembre. Les groupes seront tirés au sort jeudi.

Il y a à peine 10 mois, Stepanenko et le Shakhtar ont affronté l’éventuel vainqueur du titre, le Real Madrid, lors d’un match de Ligue des champions au stade olympique – le même terrain où la célèbre équipe espagnole a remporté la finale en 2018.

La saison dernière, le Shakhtar pourrait aligner le noyau de joueurs brésiliens pour lesquels il est devenu célèbre, financé par l’homme d’affaires milliardaire Rinat Akhmetov, qui possède également l’aciérie Azovstal à Marioupol.

Ces joueurs vedettes ont maintenant quitté l’Ukraine et le Shakhtar s’appuiera davantage sur les jeunes talents locaux, tout comme son rival traditionnel le Dynamo Kyiv, qui débutera dimanche contre Dnipro-1.

“Bien sûr, c’est une nouvelle équipe”, a reconnu Stepanenko. “Nous sommes confiants parce que nous jouons pour notre pays et pour notre peuple.”