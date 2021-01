La Premier League et la Fédération anglaise de football entameront des périodes d’essai pour les substituts de commotion cérébrale début février.

L’International Football Association Board (l’IFAB) a confirmé le mois dernier que les essais mondiaux se dérouleraient jusqu’en mars 2022. Des remplacements permanents seront introduits dans la Premier League à compter de la semaine du 23 le 6 février, date à laquelle la FA les introduira également dans la Super League féminine; ils seront utilisés en FA Cup dès le cinquième tour le 9 février.

Les protocoles permettront d’utiliser au maximum deux substituts de commotion cérébrale par équipe; si une équipe effectue un changement forcé, l’opposition se verra accorder un remplacement supplémentaire. Les sous-marins pour commotion cérébrale peuvent être effectués quel que soit le nombre de remplacements qu’une équipe a déjà effectués.

Une alternative, qui peut être testée dans d’autres compétitions dans le monde, ne donne qu’un seul substitut de commotion cérébrale par équipe, mais l’opposition ne serait pas autorisée à faire un autre changement aussi.

« Alors que deux commotions cérébrales présumées dans une équipe sont incroyablement improbables, c’est néanmoins une possibilité », a déclaré le PDG de la FA, Mark Bullingham, à ESPN en décembre. « Nous pensons donc qu’il est préférable d’avoir une option là où c’est possible. Il y a des avantages et des inconvénients des deux modèles, mais l’avantage du modèle où vous pouvez avoir des remplaçants pour l’autre équipe, nous pensons que c’est plus juste.

« Nous ne pensons pas que l’équipe devrait tirer avantage d’une personne soupçonnée de commotion cérébrale. Nous pensons qu’en fait, l’autre équipe ayant un remplaçant est plus juste. »

Des substituts aux commotions cérébrales devraient être introduits dans le football. Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Les essais viennent après de longues discussions par le groupe d’experts de l’IFAB sur les commotions cérébrales, qui se compose d’experts en commotion cérébrale, de médecins d’équipe, de représentants de joueurs et d’entraîneurs, qui se sont mis d’accord sur une philosophie «en cas de doute, éliminez-les». Les joueurs seront évalués et s’il y a des questions sur leur capacité à continuer dans le jeu, ils seront remplacés.

La Premier League et la FA Cup permettent désormais de nommer neuf remplaçants pour chaque match afin de couvrir l’augmentation possible des changements. Si les deux équipes utilisent deux sous-marins à commotion cérébrale, il pourrait techniquement y avoir sept sous-marins par équipe en Premier League et neuf en FA Cup.

Le FIFpro, le syndicat des joueurs, souhaitait que l’IFAB fasse appel à des remplaçants temporaires pour une période d’évaluation de 10 minutes, mais il a été décidé que les problèmes de bien-être des joueurs signifiaient que les remplaçants permanents seraient plus sûrs.