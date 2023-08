La Premier League Summer Series comptait en moyenne 44 000 fans par match

Avec beaucoup de compétition sérieuse du Soccer Champions Tour et de la Leagues Cup, la participation à la première Premier League Summer Series a atteint en moyenne plus de 44 000 fans par match. Au total, 264 879 fans de football ont assisté à la série à travers les États-Unis.

Si l’on considère que la Premier League Summer Series n’incluait pas Manchester United et Arsenal (ils ont fait des tournées séparées), la fréquentation moyenne de 44 147 est impressionnante. Sans les Gunners et les Red Devils, la majorité des clubs participant à la série avaient des fanbases beaucoup plus petites.

Alors, comment ont fait les clubs, en particulier ?

Participation aux séries d’été de la Premier League

Cette année, la première Premier League Summer Series a réuni six clubs : Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Fulham et Newcastle.

La Premier League est de loin la ligue européenne la plus populaire aux États-Unis, mais le fandom américain est fortement concentré parmi les grands clubs. Mis à part Chelsea (n’en déplaise à Newcastle), aucune des cinq autres équipes participantes ne peut se compter parmi ce que la plupart considéreraient comme l’élite de la Premier League.

De plus, alors que la Premier League Summer Series se déroulait, Manchester United se lançait dans sa propre tournée à travers les États-Unis. De plus, Chelsea a joué à Wrexham en Caroline du Nord au préalable et a conclu sa tournée américaine à Chicago contre Dortmund le 2 août. Pendant ce temps, Arsenal a participé au Soccer Champions Tour, qui comprenait également Barcelone, la Juventus et le Real Madrid.

La question est donc de savoir si les fans regarderaient les clubs de Premier League avec des bases de fans plus petites ?

L’ardoise se composait de neuf matchs, chaque équipe disputant trois matchs. Cinq sites différents ont été utilisés. Deux plus petits stades spécifiques au football (Red Bull Arena et Exploria Stadium dans le New Jersey et Orlando respectivement) et trois plus grands sites NFL à Philadelphie, Atlanta (pleine capacité ouverte) et la banlieue de Washington, DC ont été utilisés.

Il y avait trois programmes doubles le même jour dans le même lieu, sûrement pour donner un coup de pouce aux foules.

Participation à la série d’été de la Premier League 2023

Date Jeu Emplacement Présence Capacité Sam 7/22 Chelsea contre Brighton Lincoln Financial Field – Philadelphie 65 128 71 896 Dim 7/23 Fulham contre Brentford Lincoln Financial Field – Philadelphie 40 332* 71 896 Dim 7/23 Newcastle contre Aston Villa Lincoln Financial Field – Philadelphie 40 332* 71 896 Mer 26/07 Brentford contre Brighton Stade Mercedes-Benz – Atlanta 70 789* 71 000 Mer 26/07 Newcastle contre Chelsea Stade Mercedes-Benz – Atlanta 70 789* 71 000 Mer 26/07 Fulham contre Aston Villa Stade Exploria – Orlando 16 134 25 500 Ven 7/28 Brighton contre Newcastle Red Bull Arena – Harrison (région de New York) 26 150 25 000 Dim 7/30 Aston Villa contre Brentford FedEx Field – Landover (zone DC) 46 346* 67 617 Dim 7/30 Chelsea contre Fulham FedEx Field – Landover (zone DC) 46 346* 67 617 * En-tête double

Dans l’ensemble, la fréquentation n’a pas été mauvaise du tout. La foule la plus faible est venue à Orlando, où un peu plus de 16 000 personnes se sont présentées pour voir Fulham-Aston Villa. Le deuxième plus bas était Brighton contre Newcastle au Red Bull Arena – mais cela a été signalé comme une vente en surcapacité.

Un départ tôt le soir de la semaine et un match de niveau inférieur un mercredi à Atlanta ont vu une foule plus petite pour Brentford-Brighton. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, les supporters de Chelsea et de Newcastle remplissaient complètement le stade. La ou les finales du dimanche à DC ont cependant été un peu décevantes. L’astuce consistant à programmer Chelsea dans le cadre du double projet de loi n’a pas autant amélioré les choses qu’Atlanta. Comme en milieu de semaine, le premier match a été moins fréquenté, les sièges se remplissant au fur et à mesure que le deuxième match commençait.

Le verdict

Un avantage de la Premier League Summer Series est qu’elle a apporté une certaine structure au défilé annuel des clubs anglais en tournée aux États-Unis pendant leur intersaison.

Sans surprise, les plus grandes foules étaient pour les matchs de Chelsea. Mais alors que leurs deux premiers matchs remplissaient chacun les stades à plus de 90% de leur capacité, la finale du dimanche après-midi à DC n’a pas été à la hauteur de cet exploit.

Dans l’ensemble, la moyenne du tournoi était de 44 147 fans par match (en comptant chaque programme double comme un événement / match avec billet). Dans les matchs / doubles avec Chelsea, cette moyenne passe à 60 754. Les quatre matchs sur trois jours sans aucune participation de Chelsea ont attiré en moyenne 27 539 fans (n’oubliez pas que deux d’entre eux ont eu lieu dans des salles MLS de 25 000 places).

Pourtant, à l’exception du seul match à Orlando (une soirée qui a été frappée par des orages dans la région), c’était une performance décente – même si les plus grands clubs n’y participaient pas.

Si la Premier League Summer Series revient l’année prochaine et au-delà, il sera intéressant de voir si une tendance se développe avec la compétition organisée par la Premier League envoyant les plus petites équipes. LaLiga a organisé un événement similaire en 2023, envoyant l’Atléti, Séville, la Sociedad et le Betis – tandis que les tableaux principaux, Barcelone et le Real Madrid, ont participé à une tournée différente.

La Premier League Summer Series pourrait rester ancrée par un grand club pour remplir les plus grandes salles. Mais séparer les petites équipes dans des stades de taille plus appropriée, peut-être même dans des marchés plus petits, pourrait s’avérer fructueux pour maintenir l’intérêt et les atmosphères excitantes. Et les poches de supporters de ces clubs apprécieraient sûrement la chance de voir leurs équipes préférées en personne.

Crédit photo : Imago