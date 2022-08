La Premier League stimule une croissance de 10 % des revenus européens en 2020-21 malgré le COVID-19

Les revenus du football européen ont augmenté de 10% au cours de la saison 2020-21 malgré un manque presque total de supporters dans les stades, selon un rapport publié jeudi.

La saison n’a pas été comme les autres avec la pandémie de COVID-19 qui a réduit pratiquement tous les revenus des jours de match, mais l’examen annuel du financement du football de Deloitte a montré que l’industrie avait résisté à travers le continent avec des revenus totaux de 27,6 milliards d’euros.

Les soi-disant cinq grandes ligues d’Angleterre, d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et de France ont enregistré une augmentation combinée de 3 % de leurs revenus, la Serie A italienne ayant augmenté de 23 % à 2,5 milliards d’euros et la Premier League anglaise de 8 % à 5,5 milliards d’euros.

Les revenus de diffusion différés de la saison précédente, 48% dans le cas de la Serie A, et le succès du tournoi reporté de l’Euro 2020 disputé sur tout le continent en 2021, ont été à l’origine de la hausse des revenus européens, selon le rapport.

“Les clubs à travers l’Europe ont disputé une proportion importante de matches à huis clos ou avec une capacité réduite au cours de la saison 2020/21, ce qui a entraîné une perte presque complète des revenus de la journée”, a déclaré Tim Bridge, partenaire principal du Sports Business Group chez Deloitte.

“C’est un témoignage de la résilience de l’industrie, de la valeur générée par les accords de diffusion et du succès de l’Euro que le marché européen du football a connu une croissance tenace, en termes de revenus, au cours de l’année écoulée.”

Liverpool affronte Southampton dans un Anfield vide en mai 2021 en raison des restrictions résultant de la pandémie de COVID-19. Visionhaus/Getty Images

Derrière les chiffres impressionnants, cependant, le tableau n’était pas rose partout.

La Bundesliga allemande a enregistré des revenus combinés en baisse de 6 % à 3 milliards d’euros, tandis que la Liga espagnole s’est également contractée de 6 %.

Parmi les cinq grandes ligues, seule la Premier League a vu une augmentation des bénéfices d’exploitation cumulés des clubs, passant de 49 millions de livres sterling à 479 millions de livres sterling.

Bien que la dette nette combinée de l’élite anglaise n’ait augmenté que de 4 % pour atteindre 4,1 milliards de livres sterling en 2020-2021, les dettes du championnat de deuxième niveau ont augmenté de 32 %, les coûts salariaux dépassant les revenus pour la quatrième année consécutive.

“Il est important de ne pas négliger la position déficitaire de nombreux clubs”, a déclaré Bridge.

“Les avancées réalisées pour renforcer la viabilité financière grâce à la nouvelle réglementation de l’UEFA et pour professionnaliser le football féminin mettront les clubs au défi de rompre avec la tradition, ce qui pourrait augmenter la rentabilité dans une industrie notoirement déficitaire et créer un environnement plus inclusif pour tous. C’est une période passionnante, mais à laquelle il faut bien se préparer.”

Alors que seuls quatre clubs de Premier League ont déclaré un bénéfice avant impôts en 2020-21, il reste bien placé pour maintenir sa position de ligue la plus puissante d’Europe, Deloitte prévoyant que les revenus dépasseront 6 milliards de livres sterling cette saison.

“Alors que la Premier League entre dans sa quatrième décennie, elle est plus en avance que jamais sur la compétition, ayant émergé de la pandémie sans une augmentation aussi importante de la dette nette que beaucoup auraient pu s’y attendre”, a déclaré Bridge.

“La dure réalité, cependant, est que la ligue a atteint le seuil de rentabilité pour la dernière fois à un niveau avant impôts lors de la saison 2017/18, soulignant le besoin crucial d’une gouvernance et d’une planification financière solides dans les années à venir.”