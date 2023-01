La Premier League signe un accord avec le jeu de football fantastique basé sur NFT Sorare

Les valeurs des NFT – ou jetons non fongibles – ont chuté au milieu d’une baisse des prix de la cryptographie connue sous le nom de “crypto winter”, exacerbée ces derniers mois par la faillite de la grande bourse FTX.

Nouvelles du ciel signalé plus tôt que l’affaire valait 30 millions de livres sterling. Julia a refusé de partager des détails sur les conditions financières et la durée de l’accord.

Selon certaines rumeurs, Sorare serait en pourparlers avec la Premier League – le plus haut niveau des ligues de football masculines d’Angleterre – au sujet d’un accord de licence en octobre 2022. Le PDG de Sorare, Nicolas Julia, a déclaré que les choses avaient pris plus de temps que prévu car la Premier League avait un accord de licence NFT existant avec une autre entreprise.

Sorare a déclaré qu’il lançait également deux nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Celles-ci incluent la possibilité de rivaliser avec des cartes de joueur spécifiques à la ligue et une fonctionnalité de “fair-play financier” qui empêche les utilisateurs de sélectionner des équipes d’étoiles.

Les joueurs du jeu pourront acheter et utiliser des NFT officiels sous licence de Premier League dans le cadre de l’accord pluriannuel exclusif.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

Sorare lui-même a déjà annoncé des accords avec la Major League Baseball et la National Basketball Association.

Le partenariat de la Premier League avec Sorare s’ajoute à une multitude d’accords entre les ligues sportives et les plateformes de cryptographie.

Il convient de noter que Sorare est la troisième plus grande collection NFT au monde, selon les données de CryptoSlam. L’entreprise traite environ 1 million de dollars de transactions sur une période de 24 heures, selon les chiffres de CryptoSlam.

Pour sa part, Julia a déclaré que les gros utilisateurs dépensiers étaient suffisants pour ancrer la génération de revenus. Sorare prend une part non spécifiée de toutes les transactions via son service.

Pourtant, la société a remarqué un changement d’utilisation avec des joueurs plus enclins à utiliser son mode “free-to-play” où ils n’ont pas à rivaliser avec les cartes payantes.

Les volumes d’échanges sont également en baisse significative. Les ventes globales de NFT ont chuté de 78% en décembre à 678,2 millions de dollars, contre 3,1 milliards de dollars il y a un an.

Certains accords, comme l’accord de Crypto.com pour les droits de dénomination de l’arène du Staples Center à Los Angeles et le parrainage désormais disparu de la Miami-Dade Arena par FTX, se sont détériorés au milieu de la chute des prix de la cryptographie.

Julia a déclaré que Sorare était à l’abri des retombées de l’accident sur la publicité sportive axée sur la cryptographie, car son entreprise se concentre sur les licences de propriété intellectuelle plutôt que sur les parrainages.

La startup française a été évaluée pour la dernière fois par des investisseurs à 4,3 milliards de dollars en septembre 2021. Sorare est soutenue par de grands noms, dont le japonais SoftBank et les sociétés de capital-risque Accel et Benchmark. Il compte également parmi ses actionnaires les stars du sport Lionel Messi, Serena Williams et Kylian Mbappe.

Sorare n’a pas été sans controverses et a été critiqué pour des accusations selon lesquelles il encourage le jeu.

La UK Gambling Commission enquête sur l’entreprise “pour établir si Sorare.com nécessite une licence d’exploitation ou si les services qu’elle fournit ne constituent pas des jeux d’argent”, selon un rapport du 8 octobre 2021. remarquer.

Julia a déclaré qu’il n’était pas encore en mesure de fournir une mise à jour sur le processus de l’enquête britannique.

En novembre, la startup s’est engagée à apporter quelques modifications à sa plate-forme après les mesures prises par l’Autorité nationale des jeux de hasard. Ceux-ci comprenaient le renforcement des éléments gratuits du jeu. L’entreprise est tenue d’appliquer ces mesures d’ici le 31 mars.

REGARDEZ: L’effondrement de FTX secoue la crypto dans son cœur. La douleur n’est peut-être pas terminée