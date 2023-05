La Premier League sera plus difficile la saison prochaine, déclare le patron d’Arsenal Mikel Arteta

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a averti que son équipe ferait face à une concurrence encore plus rude la saison prochaine alors qu’elle tenterait de remporter un premier titre de Premier League depuis 2004.

Les Gunners ont dominé le classement pendant la majeure partie de cette saison, mais ont trébuché dans la dernière ligne droite pour permettre à Manchester City de conserver sa couronne.

En plus du défi de détrôner City, Manchester United, Liverpool, Chelsea et Newcastle, soutenu par l’Arabie saoudite, visent à revenir plus forts la saison prochaine.

« La compétition va être encore plus difficile la saison prochaine », a déclaré Arteta. « À mon avis, ça a été la plus difficile cette saison en 22 ans que j’ai été dans cette ligue.

« Afin de (concourir), nous avons un plan très prometteur. Il faut réfléchir un peu, prendre du recul, s’assurer que c’est le bon et repartir avec plus de détermination et la faim au ventre pour faire encore mieux. »

Malgré la déception d’avoir raté le titre, Arteta tient à donner aux fans d’Arsenal quelque chose à célébrer lors de leur dernier match de la saison contre les Wolves dimanche.

Les fans rivaux ont ridiculisé le manque d’ambiance aux Emirats pendant de nombreuses années, mais l’enthousiasme généré par la jeune équipe d’Arteta a donné vie au stade cette saison.

Les vainqueurs tardifs à domicile contre Bournemouth et Manchester United ont provoqué des scènes de célébration folles alors qu’il semblait qu’une longue attente pour remporter le titre touchait à sa fin.

« (Nous) avons reçu beaucoup d’énergie incroyable qu’ils nous ont donnée tout au long de la saison », a déclaré Arteta. « Nous devons conclure de la meilleure façon possible. Ce fut un voyage, plein d’émotions.

« En regardant avec un peu de recul, il y a beaucoup de choses non seulement sur le terrain qui se sont produites au club qui méritent beaucoup de crédit pour beaucoup de gens.

« Nous devons clouer tout ce que nous faisons, nous devons rechercher l’excellence dans tout ce que nous touchons. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)