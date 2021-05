La Premier League s’attend à avoir des stades pleins d’ici le début de la saison 2021-22

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, s’attend à ce que les supporters soient de retour dans des stades pleins au début de la saison 2021-22 en août.

Les stades en Angleterre ont été fermés aux fans, à l’exception d’une période de trois semaines en décembre dernier lorsque certains clubs ont pu accueillir un maximum de 2000 supporters, depuis que le gouvernement du Royaume-Uni a imposé des restrictions sociales pour lutter contre la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Les clubs pourront jouer devant un maximum de 10000 fans les jours de match 37 et 38 la semaine prochaine suite à l’assouplissement des règles de distanciation sociale le 17 mai et 21000 assisteront à la finale de la FA Cup entre Chelsea et Leicester City à Wembley samedi. dans le cadre d’un événement de test pour une participation accrue.

Mais alors que le gouvernement britannique se prépare à lever toutes les restrictions de contacts sociaux le 21 juin, Masters dit que la Premier League s’efforce de faire en sorte que tous les clubs puissent jouer à pleine capacité lorsque la saison prochaine débutera le 14 août.

« Les fans commencent à revenir la semaine prochaine et j’espère que le 14 août, ils seront de retour en entier », a déclaré Masters lors d’un point de presse jeudi. « Personne ne le sait bien sûr, mais je suis vraiment optimiste quant au fait que nous serons pleins.

« Toute la musique d’ambiance et les messages provenant du gouvernement sont positifs, avec les mises en garde et la sécurité seront toujours prioritaires. Peut-être que l’expérience des fans sera légèrement différente, mais je suis optimiste et c’est notre objectif.

«Quoi que nous ayons à faire et à mettre en place, nous le ferons et les clubs interviendront et le feront, donc je suis optimiste que cela se produira.

« Foules à pleine capacité [have been] l’ingrédient manquant, soyons optimistes à ce sujet. «

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, veut des stades à pleine capacité d’ici le 14 août. Photo de Michael Regan / Getty Images

Masters s’exprimait après l’annonce que la Premier League avait conclu un accord de trois ans sur son accord de diffusion au Royaume-Uni, jusqu’à la saison 2024-25 incluse.

Il dit que l’accord donne à la ligue une « certitude » à la suite des difficultés financières de la pandémie.

« L’économie de la Premier League a probablement perdu environ 2 milliards de livres sterling en [pandemic] période « , a déclaré Masters.

« L’autre chose que nous avons perdue est la certitude et nous avons l’impression que le programme de vaccination a un peu repris le dessus. Les gens peuvent en quelque sorte entrevoir un avenir meilleur et un avenir meilleur.

« Nous apprécions énormément que le gouvernement ait accepté en principe de permettre cet arrangement et pour son soutien continu à la Premier League et au match anglais.

«Le COVID-19 a eu un impact significatif sur le football, et les renouvellements avec nos partenaires de diffusion britanniques réduiront l’incertitude, généreront de la stabilité et favoriseront la confiance au sein de la pyramide du football.

«Nous savons qu’une fois conclu, cela aura un impact positif sur l’industrie en général, les emplois et les recettes fiscales et nous permettra de maintenir et d’augmenter nos engagements financiers communautaires et de solidarité existants envers la pyramide du football pour les quatre prochaines années, même si nous n’avons pas encore compris le plein impact de la pandémie.

« Cela arrive à un moment important et nous permettra de planifier avec plus de certitude dans un contexte économique plus stable. »