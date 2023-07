La Premier League s’apprête à reprendre le calendrier de la FA Cup

Des changements importants semblent arriver à la FA Cup alors que la Football Association se prépare à vendre les droits de diffusion du tournoi à l’étranger à la Premier League. Cela donnerait le contrôle de la programmation de la FA Cup à la division anglaise de haut vol. La Premier League cherche à mieux contrôler la liste des rencontres en raison de l’expansion de la Ligue des champions.

Selon Le gardien, un accord entre la FA et la Premier League est proche. Ceci même si l’association affirme qu’aucun accord n’est en place et que des négociations avec des acheteurs potentiels sont en cours. On pense que le choix de la Premier League aiderait à distribuer de l’argent dans la pyramide du football anglais.

Les sociétés de gestion de médias sportifs furieuses de déménager

IMG, la société qui gère actuellement les droits de diffusion de la FA Cup ici en Amérique du Nord, a conclu un accord annuel d’environ 120 millions de dollars. Le média affirme également que la FA était sur le point de conclure un accord de 37,5 millions de dollars avec Infront. L’agence aurait obtenu le contrôle des droits de diffusion vers l’Europe de l’Est, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique et certaines parties de l’Afrique. Infront est naturellement en colère que la FA ait interrompu les négociations.

Les matchs de la FA Cup et de la Premier League coexisteront la même semaine

La Premier League étant sur le point de prendre le relais, des changements majeurs seront apportés au calendrier de la FA Cup. Tout d’abord, la Premier League supprimerait les rediffusions. Tout match nul pendant le tournoi, même au début de la compétition, entraînerait des pénalités. De plus, les premiers tours peuvent se dérouler sous forme de concours en milieu de semaine.

La finale de la FA Cup ne serait pas non plus un week-end autonome à la fin de la saison. Au lieu de cela, le match massif se déplacerait au samedi de l’avant-dernière semaine de la saison de Premier League. Ensuite, les matchs de haut niveau de ce week-end auraient lieu dimanche.

Ces changements entreraient en vigueur au cours de la saison 2024/25. La campagne à venir serait la dernière selon le calendrier traditionnel.

Courrier Sport prétend que les clubs de niveau inférieur ne sont pas satisfaits du déménagement potentiel. Des sources de ces équipes mineures disent que la FA prend essentiellement un pot-de-vin de la Premier League. En échange, l’élite anglaise canalisera également plus de fonds vers le niveau local en Angleterre.

PHOTO : Images IMAGO et PA