La Premier League revient… on se souvient tous de ce qu’il s’est passé ? | Barry Glendenning

JPremier League de sa saison. Souviens toi? Il a débuté en août avant de prendre une pause de six semaines afin que nous puissions tous profiter de la toute première Coupe du monde d’hiver. Eh bien, c’est de retour le lendemain de Noël, il semble donc plus que temps de fournir une introduction rapide aux lecteurs qui, comme cette colonne, ont peut-être été tellement préoccupés par les événements à Doha qu’ils n’ont prêté que peu d’attention aux événements. plus proche de la maison. Considérez-le comme né de notre surprise en découvrant que l’ailier de Liverpool, Luis Díaz, pourrait être absent pour le reste de la saison avec la récidive d’une blessure au genou que son manager Jürgen Klopp a décrite comme un “véritable coup au visage”. Ou du genou, vraisemblablement. Quiz Premier League: testez vos connaissances sur la saison jusqu’à présent Lire la suite Liverpool a également été perturbé par la révélation que son directeur sportif Julian Ward a annoncé qu’il quitterait le club à la fin de la saison, un an seulement après avoir pris ses fonctions. Plus un coup de pied dans les noix qu’un smash au visage, l’annonce intervient à un moment où les propriétaires du club Fenway Sports Group envisagent de vendre leur vache à lait. Et même si nous parlons de mi-saison, ce n’est pas vraiment parce que les 20 équipes n’ont joué que 15 matchs. Arsenal reste le leader improbable de la ligue même si personne, encore moins ses propres fans, ne semble prêt à entretenir même à distance l’idée qu’il pourrait réellement le gagner. Malgré leur position exaltée et leur avance de cinq points sur Manchester City, ce sont les champions en titre de Pep Guardiola qui restent les favoris pour conserver leur titre. À seulement deux points derrière eux en troisième, Newcastle cherche un pari de moins en moins absurde pour «faire un Leicester» à des cotes incroyablement généreuses. Cela dit, l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, est branché sur le secteur depuis six semaines et est entièrement rechargé, bien que son homologue industrieux mais considérablement moins prolifique d’Arsenal, Gabriel Jesus, ait été exclu pendant trois mois. Tout change à Bournemouth, dont la prise de contrôle prolongée par le milliardaire âgé de Las Vegas Bill Foley a finalement été ratifiée par la Premier League. Le premier ordre du jour de l’Américain était de rendre permanent le rôle de Gary O’Neil en tant que directeur intérimaire, malgré les discussions rapportées avec Marcelo Bielsa à propos du poste. La prise de contrôle de Foley signifie que plus de la moitié des clubs de Premier League ont désormais des actionnaires américains minoritaires ou majoritaires, dont beaucoup restent résolument impopulaires auprès des fans, dont certains préféreraient de nouveaux papas du Moyen-Orient. Martin Ødegaard célèbre après avoir marqué son deuxième but lors de la victoire 2-0 contre les Wolves, ce qui a permis aux Gunners de garder cinq points d’avance au sommet pendant la trêve hivernale. Photographie : Matthew Ashton/AMA/Getty Images Ailleurs sur la côte sud, les lecteurs moins oublieux se souviendront peut-être que Southampton a finalement limogé Ralph Hasenhüttl, dans une situation qui sera une bonne nouvelle pour ceux d’entre nous qui ne se souviendront jamais si c’est “Hasenhüttl” avec un “s” ou deux. Son remplaçant très apprécié, Nathan Jones, n’a remporté que six matchs sur 38 la dernière fois qu’il a quitté Luton Town et les fans des Saints chercheront désespérément un meilleur retour maintenant que Jones a quitté Kenilworth Road pour la deuxième fois. À la troisième demande, les Wolves ont finalement nommé Julen Lopetegui, qui a pris un départ victorieux dans la Coupe Carabao mardi et prendra en charge son premier match de championnat le lendemain de Noël. L’équipe inférieure de la Premier League voyage pour affronter Everton en chute libre, qui a perdu cinq de ses sept derniers matchs. Le favori pour être le prochain meilleur directeur de vol sans emploi, Frank Lampard pourrait faire avec un résultat à Goodison Park, notamment parce qu’Everton se rend à Manchester City le soir du Nouvel An. Des défaites consécutives pourraient sonner le glas des "Lampes" avant que les fans d'Everton ne s'installent devant Hootenanny de Jools Holland pour sonner en 2023, une année au cours de laquelle ils espèrent plus que les neuf victoires en championnat qu'ils ont accumulées. jusqu'à présent au cours des 12 derniers mois. Pendant ce temps à Chelsea, il y a déjà de faibles murmures de mécontentement concernant Graham Potter, bien que son mandat de manager au club n'ait que 14 matchs. Après avoir débauche tout le staff technique et le responsable du recrutement de son ancien club, l'ancien manager de Brighton a vu son équipe gênée à son retour au stade Amex fin octobre. Depuis, il a supervisé des défaites consécutives en championnat contre Arsenal et Newcastle qui laissent à Chelsea une huitième place inacceptable au classement.

Après avoir raté 11 mois l’année dernière en raison d’une blessure au genou, l’infortuné défenseur de Leicester City, James Justin, passera presque certainement le reste de cette campagne après s’être rompu le tendon d’Achille. Après avoir été limité à une seule apparition en championnat pour West Ham avant Qatar 2022, Nayef Aguerd est à nouveau un doute de blessure pour le voyage de son équipe à Arsenal le lendemain de Noël. Du côté positif, au moins les fans de West Ham ont récemment pu voir à quel point il est bon, même s’il jouait pour le Maroc au Qatar.

Les fans de Newcastle transpirent de la forme physique d’Alexander Isak, tandis que le bien-être après la Coupe du monde de Richarlison et Rodrigo Bentancur provoque des palpitations chez les Spurs. Neeskens Kebano de Fulham fait face à un long sort sur la touche après avoir rompu son achille et le jeune skipper extrêmement impressionnant des États-Unis, Tyler Adams, sera absent de l’équipe de Leeds United pour accueillir Manchester City la semaine prochaine alors qu’il s’assoit le jeu sur le vilain pas après avoir été envoyé lors de la folle défaite 4-3 à Tottenham avant la Coupe du monde, un autre match classique avant la Coupe du monde que nous avons probablement tous oublié.

Et donc à Old Trafford, où Manchester United se prépare à nouveau à vivre après Cristiano Ronaldo, qui a rompu les liens avec le club tout en endurant une Coupe du monde particulièrement misérable. Il a été récemment annoncé que Jadon Sancho avait été envoyé aux Pays-Bas pour s’entraîner avec une équipe d’experts d’élite chargée d’obtenir une mélodie d’un joueur qui a inexplicablement été déçu.

Dans la salle de conférence, les toujours impopulaires Glazers ont annoncé qu’ils allaient de l’avant avec «leur processus» pour trouver de nouveaux investisseurs ou trouver une vente potentielle. Il n’est pas passé inaperçu que Joel Glazer, avec qui la responsabilité s’arrête sur toutes les décisions à Old Trafford, a été vu à la Coupe du monde en train de remettre les investisseurs arabes potentiels. Cela ou il a développé un amour jusque-là bien caché du football, un sport pour lequel il n’a montré aucun intérêt évident depuis que son défunt père a commencé à arroser l’argent des autres à United en 2003. Considérez-vous vaguement informé, profitez maintenant du football.