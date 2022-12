La Premier League revient le lendemain de Noël avec des talents de NBC au Royaume-Uni

Le Boxing Day est l’un des jours préférés de la saison pour les fans de la Premier League anglaise. Et cette année sera particulière pour deux raisons. Premièrement, il présente les premiers matchs de Premier League après la pause de la Coupe du monde. Deuxièmement, toute l’équipe du studio NBC Sports sera en Angleterre. Ils appelleront les matchs et feront rapport depuis les bureaux situés au bord du terrain.

La tradition du Boxing Day, le lendemain de Noël, est typiquement britannique. La fête nationale est l’occasion pour les familles de passer plus de temps ensemble. Et si vous êtes un fan de football, cela signifie toujours un choix de nombreux jeux parmi lesquels choisir qui sont joués dans toute la pyramide du football britannique.

Pour le Boxing Day 2022, NBC Sports a prévu de nombreux événements festifs pour les fans de football à travers les États-Unis d’Amérique.

Les plans de NBC pour le Boxing Day 2022 de la Premier League

NBC Sports a donné le coup d’envoi de ses rencontres festives le lundi 26 décembre à l’Emirates Stadium, au nord de Londres. Accueil du club de football d’Arsenal, la couverture commence à 7 h HE avec Premier League Mornings sur USA Network (disponible via fuboTV).

Rebecca Lowe animera l’émission depuis Londres aux côtés de Robbie Earle, Robbie Mustoe et Tim Howard.

Cette émission d’avant-match du lundi matin mène à une couverture en direct de Brentford contre Tottenham (7 h 30 HE sur USA Network). L’action se poursuit à 10h HE avec des matchs à travers l’Angleterre. Ceux-ci présentent Leicester-Newcastle (USA Network). Plus trois matchs en direct sur Peacock Premium : Everton-Wolves, Crystal Palace-Fulham et Southampton-Brighton.

L’action de football de lundi se poursuit à 12h30 HE avec Aston Villa contre Liverpool sur USA Network. Et le dernier match de la journée est Arsenal contre West Ham, en direct sur Peacock.

NBC Sports nous a informés que des invités spéciaux se présenteront à leurs bureaux au bord du terrain tout au long de la semaine.

Les talents de NBC Sports se dirigent vers le Nord

Mardi, l’équipe de NBC Sports sera au bord du terrain au stade Old Trafford de Manchester United.

La couverture de mardi commence à midi HE sur USA Network avec Lowe, Earle, Mustoe et Howard hébergeant Premier League en direct d’Old Trafford, suivi de Chelsea accueillant Bournemouth à 12h30 HE (USA Network, Universo). À 15 h HE, Manchester United accueille Nottingham Forest sur USA Network et Universo. Drûry, Lee Dixonet Le Saux annoncera le match en direct d’Old Trafford.

La semaine de match se termine le mercredi 28 décembre, avec une couverture en direct sur place depuis Elland Road à partir de Premier League en direct à 14 h HE sur USA Network. À 15 h HE, Jesse Marsch et Leeds United, avec les joueurs de l’USMNT Brenden Aaronson et Tyler Adams, accueillent le meilleur buteur du PL Erling Haaland et deuxième place Manchester City sur USA Network et Universo. Joe Speight, Dixon et Le Saux appelleront l’action en direct d’Elland Road.

Visitez notre page de programmation TV pour la Premier League anglaise pour tous les détails.