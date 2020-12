La Premier League a reporté le prochain match entre Newcastle United et Aston Villa en raison de plusieurs cas de COVID-19.

Newcastle United avait signalé qu’il y avait une « augmentation significative » des cas de coronavirus au centre de formation du club.

Le club a annoncé dans un communiqué que «plusieurs» joueurs et membres du staff s’auto-isolent après avoir renvoyé des résultats de tests positifs ces derniers jours, sans confirmer le nombre touché.

Après une demande de Newcastle, la Premier League a décidé que le club « ne pouvait pas s’entraîner de manière adéquate et en toute sécurité » et a décidé de reporter le match.

« La décision a été prise en consultation avec Newcastle United et Aston Villa, et après une consultation approfondie avec les conseillers médicaux de PHE (Public Health England) et de la Premier League, la santé des joueurs et du personnel étant la priorité », a déclaré la Premier League.

Le match devait commencer à 21h00 (CET) vendredi et sera reporté en temps voulu.

Aston Villa a déclaré qu’elle « soutenait pleinement » la décision de la Premier League.

C’est le premier match à être reporté ou annulé depuis la reprise de la Premier League en juin après une interruption de trois mois pendant la crise sanitaire.

Newcastle United a ajouté que le centre de formation du club avait également été temporairement fermé pour contenir la propagation du virus.

« Alors que le club a continué à assurer le strict respect de ces protocoles, et bien qu’il n’ait connu auparavant qu’un très petit nombre de cas isolés de Covid-19, les résultats des tests positifs ont fortement augmenté ces derniers jours », a déclaré le déclaration.

<< En conséquence, le club travaille maintenant avec Public Health England North East (PHE), les autorités sanitaires locales et la Premier League conformément aux protocoles Covid-19 pour identifier la source de l'épidémie et garantir que le risque de transmission continue de être minimisé. "

Le club a déclaré que tous les joueurs et le personnel d’entraînement au sol seront retestés cette semaine.

Mercredi, la ville de Newcastle sera placée au «niveau 3» – le plus haut risque de contamination et où les mesures seront les plus restrictives – dans le nouveau système de classification du gouvernement britannique.