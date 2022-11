La Premier League rejette la demande de l’Argentine de reposer les joueurs de l’équipe nationale

La Premier League ignorerait une demande de la FA argentine de reposer ses joueurs avant la Coupe du monde. Le calendrier de la Premier League prévoit des matchs le week-end des 12 et 13 novembre. Le tournoi au Qatar commence une semaine plus tard.

Sportsmail a affirmé qu’au moins un club de Premier League avait officiellement rejeté la demande de l’Argentine. La FA du pays sud-américain a demandé la libération de l’un de ses joueurs plus tôt que prévu. Cela aurait signifié que le joueur raterait le dernier match de son club avant le tournoi. L’Argentine est l’un des favoris pour la prochaine Coupe du monde.

Le rapport susmentionné suggère également que le club de Premier League a été en contact avec d’autres équipes anglaises. Ces discussions entre les meilleurs clubs de vol aident les équipes à se mettre sur la même longueur d’onde. On s’attend à ce qu’aucun club de Premier League n’autorise le départ anticipé de ses joueurs argentins.

L’Argentine veut du repos pour les joueurs de Premier League

Il y a actuellement huit joueurs argentins sur les listes de Premier League. Lisandro Martinez et Alejandro Garnacho à Manchester United, Emiliano Buendia et Emiliano Martinez à Aston Villa, Julian Alvarez à Manchester City, Cristian Romero à Tottenham, Alexis Mac Allister à Brighton et Marcos Senesi à Bournemouth.

Ces huit joueurs ont tous fait partie de la liste préliminaire de l’Argentine pour la Coupe du monde. Cependant, la liste finale se réduit avant le début du tournoi.

L’Argentine a prévu un match amical quelques jours seulement après les derniers matchs de Premier League avant la pause. Ils se rendront à Abu Dhabi pour affronter les Émirats arabes unis le 16 novembre. La Coupe du monde commence pour les Sud-Américains six jours plus tard.

Les doubles vainqueurs de la Coupe du monde font partie d’un groupe intéressant pour le tournoi à venir. Ils devront affronter l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne lors de la phase de groupes. La superstar Lionel Messi a confirmé que ce serait sa dernière chance de soulever le trophée insaisissable de la Coupe du monde.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT