La Premier League réitère sa position « très claire » sur le rachat de 777 Partners Everton | Everton

Everton Richard Masters demande aux députés de « tirer leurs propres conclusions » sur les retards

777 a eu des problèmes financiers et avec d’autres clubs dont il est propriétaire Mardi 14 mai 2024, 09h23 HAE

Richard Masters affirme que la Premier League a été « très claire » avec 777 Partners sur les conditions qu’elle doit remplir pour finaliser le rachat de Evertonet que les observateurs peuvent tirer leurs « propres conclusions » sur les raisons pour lesquelles l’accord n’a pas encore été approuvé.

S’adressant aux députés dans le cadre du processus d’élaboration du projet de loi gouvernemental sur la gouvernance du football, le directeur général de la Premier League a reconnu que de longs accords de rachat créaient des tensions parmi les supporters, mais a déclaré que le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, souhaitait toujours conclure un accord avec la société d’investissement contestée.

Interrogé par Damian Collins sur la raison pour laquelle la ligue n’avait pas rejeté d’emblée l’offre du 777, dans un contexte d’incertitude sur les finances du groupe et de problèmes dans ses autres clubs, Masters a déclaré que sa portée était limitée. Il a déclaré que la ligue pouvait approuver un accord ou le laisser non approuvé, mais ne pouvait pas le rejeter et qu’il appartenait au vendeur ou à l’acheteur proposé de retirer l’accord de la table ou de répondre aux exigences de la ligue.

« Permettez-moi d’être clair sur le rôle de régulateur de la Premier League : elle consiste à effectuer ce test », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas de décider à qui le propriétaire actuel veut vendre le club. C’est sa décision et pour le moment il souhaite continuer à en discuter avec 777.

« La Premier League est très claire sur les conditions que doit remplir le 777 s’il souhaite devenir propriétaire d’Everton. Pour le moment, comme le rachat n’a pas été confirmé, je m’en remets au comité [of MPs] pour tirer ses propres conclusions quant à la situation actuelle.

Le test des propriétaires et des dirigeants de la Premier League est un obstacle que les investisseurs potentiels doivent franchir avant d’être approuvés par la ligue. Il comprend un certain nombre de demandes, dont beaucoup autour de la présentation du « matériel d’acquisition », une liste qui comprend « des informations détaillées sur… les sources de fonds à investir ou autrement mises à la disposition du club ». 777 aurait besoin de lever des fonds pour finaliser la transaction et ce mois-ci, il a été révélé que la société avait été accusée de fraude de plusieurs millions de dollars aux États-Unis. 777 n’a pas commenté publiquement l’affaire.

Masters a déclaré que les opérations de rachat devenaient « plus complexes » et constituaient un exemple de la raison pour laquelle les autorités du football devraient continuer à jouer un rôle dans l’approbation de toute transaction, décrivant un processus qu’il a comparé à celui de X Factor.

« J’accepte que les rachats qui durent sur une longue période ne sont pas bons pour la certitude des fans », a-t-il déclaré, « et c’est pourquoi nous avons une très grande équipe de personnes qui ne font rien d’autre que cela. Tout ce que je dirais, c’est qu’avec le temps, en particulier en Premier League, les rachats deviennent plus complexes et ce n’est pas une mince affaire de la part du régulateur que d’assumer cette charge particulière. C’est pourquoi nous souhaitons également y rester impliqués. C’est très compliqué et nous devons nous assurer que toutes ces choses sont correctes même si cela prend plus de temps.

« Je pense qu’il y a certains avantages à ce que le régulateur travaille avec les autorités du football sur ce sujet. C’est un peu comme le X Factor et il faut deux coches vertes pour l’obtenir.

Masters s’exprimait aux côtés du président de l’EFL, Rick Parry, tandis que les deux hommes poursuivaient leur dispute publique sur le mandat du régulateur indépendant. Les deux hommes s’inquiètent particulièrement des paiements parachutés et de la question de savoir si ils devraient relever du champ d’application du régulateur. Masters estime que ce n’est pas le cas, arguant qu’« ils constituent un outil d’équilibre compétitif… et sans les paiements parachutés, la Premier League ne serait pas compétitive en bas de l’échelle ».

Parry n’est pas d’accord, qualifiant l’exclusion actuelle des paiements parachutés de la mission du régulateur d’assurer la stabilité financière de « intellectuellement incohérente ».

« Il est intéressant que les paiements de solidarité aux clubs de championnat soient littéralement liés aux paiements de parachute », a-t-il déclaré. « Définis comme 11 % des paiements parachutés, ils sont imbriqués.

« En 2021, cinq clubs de championnat disposaient à eux deux de 233 millions de livres sterling. [in parachute payments], et 19 ont reçu 79 millions de livres sterling en solidarité. Ce que nous disons, c’est que nous pouvons appliquer le [regulator] et toutes ses forces jusqu’aux 79 millions de livres sterling, mais ne peuvent pas toucher les 233 millions de livres sterling. Cela semble être la définition ultime du violon pendant que Rome brûle.