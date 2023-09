La Premier League publiera cette semaine l’audio VAR des incidents

PGMOL et la Premier League donneront aux fans la chance d’entendre la discussion entre le VAR et l’arbitre pour la première fois cette saison lorsque « Match Officials: Mic’d Up » sera à nouveau diffusé mercredi.

Cela fait suite à un procès réussi en mai, lorsque Howard Webb, le responsable de l’arbitrage en chef, a vécu une série d’incidents, en expliquant les raisons et en relisant également la discussion entre l’officiel du match et Stockley Park.

L’émission, qui met également en vedette Michael Owen, sera disponible pour tous les ayants droit dans le monde et sera diffusée pour la première fois à 20 heures au Royaume-Uni par Sky Sports.

Webb s’est engagé à partager régulièrement l’audio du VAR cette saison, initialement mensuellement.

Jusqu’à présent, trois erreurs très médiatisées ont été commises, ce qui donne à PGMOL l’occasion de souligner son approche ouverte et transparente depuis que Webb a pris ses fonctions à la fin de l’année dernière.

Webb a pris des mesures pour reconnaître des erreurs majeures, comme l’incapacité d’accorder un penalty aux Wolverhampton Wanderers à Manchester United lors du week-end d’ouverture lorsque le gardien André Onana a semblé commettre une faute sur Sasa Kalajdzic. Les fans s’attendront désormais à ce que cela soit inclus dans l’émission de critique, mais il n’y a aucune confirmation de ce qui sera présenté.

Deux autres erreurs ont été le carton rouge adressé au milieu de terrain de Liverpool Alexis Mac Allister, qui a été annulé en appel, et la décision de ne pas refuser le deuxième but de Manchester City contre Fulham samedi pour hors-jeu.

L’audio VAR du penalty annulé d’Arsenal contre Man United dimanche tirerait le rideau et améliorerait la compréhension du processus par les fans.