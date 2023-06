La Premier League publie les calendriers de la saison 2023-24

Les rencontres de Premier League pour la prochaine saison 2023-24 ont été annoncées jeudi alors que les champions en titre de Manchester City démarrent la saison le 11 août contre Burnley, nouvellement promu.

C’est une réunion pour le manager de Burnley, Vincent Kompany, qui a joué pour Manchester City entre 2008 et 2019 et a mené son équipe à quatre trophées PL.

A LIRE AUSSI | EN IMAGES: L’Argentine de Lionel Messi se prépare pour le match amical contre l’Australie à Pékin

L’ancien international belge a également remporté 4 coupes de la Ligue, 2 titres de la FA Cup et 2 titres du Community Shield pendant son séjour au côté bleu de Manchester.

Arsenal, finaliste de la saison 2022-23 PL, entame sa saison contre Nottingham Forest le 12 août, alors que le samedi verra 6 matches.

Bournemouth accueille West Ham pour son match d’ouverture, tandis que les nouveaux garçons de Luton visitent le stade Amex pour affronter Brighton, qui a connu une saison exceptionnelle la dernière fois et s’est assuré une place en UEFA Europa League en terminant sixième du tableau.

Everton, qui a réussi à survivre à la baisse le dernier jour de la saison, commencera sa campagne contre des visiteurs comme Fulham. Tandis que Crystal Palace se rendra à Sheffield United, à son retour en Premier League, pour lancer sa campagne.

Newcastle United, qui a réussi à s’assurer une place dans le tournoi européen d’élite, l’UEFA Champions League, accueillera Ason Villa alors que l’équipe saoudienne cherche à poursuivre sa récente tendance à gagner des performances, ce qui lui a valu une quatrième place. .

A LIRE AUSSI | La star du Real Madrid, Toni Kroos, envoie un avertissement de « danger » après le transfert de Jude Bellingham

Brentford accueillera Tottenham Hotspurs le dimanche 15 juin avant le match le plus alléchant de la première journée alors que Chelsea accueillera Liverpool à Stamford Bridge.

Le premier tour de matches se terminera alors que Manchester United d’Erik ten Hag accueillera les Wolverhampton Wanderers au Theatre of Dreams, à Old Trafford, alors qu’ils espèrent des choses encore meilleures lors de la deuxième saison du Néerlandais à la tête de l’équipe anglaise la plus titrée de l’histoire de la Ligue.

Le PL a également révélé le nouveau ballon Nike Flight Premier League qui devrait être utilisé au cours de la saison à venir.