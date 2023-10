La Premier League publie l’audio de l’erreur de Liverpool VAR

L’audio VAR du but refusé de Luis Diaz lors de la défaite de Liverpool en Premier League à Tottenham est désormais disponible pour le public. Le comité des officiels du match professionnel a identifié une erreur humaine importante en repoussant le but du Colombien. Liverpool a ensuite perdu ce match à Tottenham, 2-1.

L’audio VAR montre toute la préparation jusqu’au but. Immédiatement à partir du moment où Mohamed Salah a joué contre Luis Diaz, l’arbitre assistant a déclaré qu’il allait signaler le jeu pour hors-jeu. Lorsque Diaz marque, les arbitres lancent un examen rapide du VAR. C’est là que les choses s’effondrent.

La rediffusion vidéo montre que Diaz était clairement d’accord. L’officiel du VAR dit « vérification terminée », sachant que le but était sur le terrain. Ce qu’il ne savait pas, c’est que le jeu avait été initialement déclaré hors-jeu. Par conséquent, en disant « check terminé », les officiels sur le terrain relancent le jeu et le but ne compte jamais.

Une scène calamiteuse se produit alors que les responsables du VAR reconnaissent leur erreur. Ils lancent quelques termes explicites alors qu’ils tentent désespérément de trouver un moyen d’attribuer le but de Diaz. Mais à ce moment-là, il n’y avait rien à faire. Le match continuait et Liverpool perdrait par un seul but.

L’audio VAR de la Premier League montre des problèmes flagrants

Cette débâcle démontre l’erreur humaine du VAR. Aucun arbitre n’est parfait. Cependant, pour le temps que prend VAR, il est franchement embarrassant que quelque chose d’aussi simple s’effondre à cause d’un simple problème de communication. La Premier League a refusé cette saison la nouvelle technologie de hors-jeu semi-automatisée. Cette saison et la dernière, VAR a commis plusieurs erreurs majeures qui ont eu des conséquences importantes.

Liverpool a publié une déclaration à la suite de l’erreur indiquant qu’elle étudiait des options pour remédier à cette erreur. Naturellement, la grave erreur des responsables du VAR a frustré le manager de Liverpool, Jürgen Klopp.

« Personne ne s’attend à des décisions 100% bonnes, mais nous avons pensé que l’arrivée du VAR pourrait rendre les choses plus faciles », a déclaré Klopp. L’Athlétisme. « La décision a été prise très rapidement et elle a changé la dynamique du match. Une situation similaire s’est produite cette saison, entre les Wolves et Manchester United. Les loups ont-ils marqué des points ? Cela n’a pas d’importance. »

PHOTO : IMAGO / Colorsport