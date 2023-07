La Premier League prévoit d’ajouter plus de rencontres vendredi et lundi

Les équipes de Premier League commencent à se préparer pour la nouvelle saison. À la lumière du troisième titre consécutif de Premier League de Manchester City et des promotions de Burnley, Sheffield United et Luton Town, la ligue prendra un nouveau look.

Trois équipes fidèles, Southampton, Leicester City et Leeds United, ont toutes été reléguées au championnat Sky Bet pour la saison prochaine.

Selon le Daily Mail, dans le cadre d’un changement radical de stratégie de diffusion, la Premier League commencera à fournir une couverture télévisée en direct de chaque match du dimanche.

Le raisonnement en est que l’élite anglaise espère attirer des offres plus importantes de la part des diffuseurs lors d’une vente aux enchères plus tard cette année.

On peut également s’attendre à voir une augmentation du nombre de matchs diffusés les vendredis et lundis soirs.

Les heures de coup d’envoi de la Premier League devraient également changer

Dans un énorme changement dans sa politique de droits de diffusion, la Premier League commencera à diffuser chaque match du dimanche en direct. Une telle méthode est apparue précédemment lors de la pandémie de COVID-19.

Le Daily Mail suggère que c’est parce qu’il y aura plus de jeux diffusés chaque saison, passant de 200 à 270.

Cela pourrait obliger les fans à ajuster leurs horaires pour regarder des matchs de midi à 19h00, heure du Royaume-Uni. Les équipes participant à la Ligue Europa bénéficieraient grandement de cette décision. Tous leurs matchs après un match continental leur rapporteraient environ 1 million de livres sterling chacun.

Apple TV participe à l’appel d’offres pour les droits de diffusion

Le pack de 20 jeux proposé par Amazon Prime sera totalement interrompu.

Entre 2024 et 2027, Sky Sports et TNT Sport feront des offres importantes pour les droits. La concurrence d’Amazon, d’Apple TV et de Disney viendra, selon le Mirror.

Crédit photo : IMAGO / Sportimage