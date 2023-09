La Premier League pourrait décaler davantage de matchs le dimanche à partir de 2024

La Premier League envisage une refonte majeure de son calendrier de matches, qui pourrait voir l’introduction d’une nouvelle heure de coup d’envoi le dimanche. Selon certaines informations, les dirigeants de la Premier League proposent quatre matches le dimanche au lieu des trois actuellement. Les coups d’envoi se situeraient entre midi et 18h30, heure locale. Pour le public américain, cela signifierait quatre matchs consécutifs commençant à 7 h 00 et le dernier coup d’envoi commençant à 13 h 30 HE.

Résoudre le vrai problème

Ce changement potentiel intervient alors que la Premier League fait face à une pression croissante pour supprimer la panne de longue date de 15 heures le samedi après-midi. Actuellement, aucun match de Premier League n’est diffusé en direct à la télévision au Royaume-Uni entre 14h45 et 17h15, heure locale, le samedi. Cette règle interdit aux supporters britanniques d’assister aux coups d’envoi traditionnels de 15 heures à moins d’assister au match en personne.

La coupure de 15 heures existe pour protéger la participation aux matchs des ligues inférieures. Par exemple, si un fan ne peut pas rester chez lui pour regarder d’autres matchs de Premier League, il peut se rendre en personne dans son club local. Les fans affirment régulièrement qu’il s’agit d’un système obsolète à l’ère numérique. La suppression de la panne pourrait permettre la diffusion d’un plus grand nombre de matchs de Premier League pendant ce créneau. Cependant, l’ajout de nouvelles heures de coup d’envoi le dimanche serait un compromis pour apaiser les diffuseurs et les fans souhaitant plus d’accès sans lever complètement l’interdiction du samedi.

La Premier League pourrait utiliser dimanche soir comme alternative

La proposition de quatre matches du dimanche après-midi commençant à 7 heures du matin et se terminant à 15 h 30 HE bouleverse considérablement le programme traditionnel de diffusion du week-end de la Premier League. Actuellement, les dimanches ont tendance à ne comporter que deux à trois matches de Premier League. Ceux-ci ont généralement lieu à 9 h et 11 h 30 HE. L’ajout de deux créneaux supplémentaires le dimanche (coups d’envoi à 7h00 et 13h30) augmente le nombre de matchs du week-end diffusés au Royaume-Uni. Aux États-Unis, nous avons accès à tous les jeux malgré tout.

Selon certaines informations, les matchs supplémentaires du dimanche permettraient également de déplacer davantage de matchs de la Super League féminine et du championnat EFL. Ils peuvent profiter du créneau horaire local vacant de 15 heures. Cela donne une exposition accrue aux deux compétitions.

L’impact sur les fans américains de la Premier League

Ce conflit d’horaire aurait probablement un impact néfaste sur l’audience et le fandom de la Premier League aux États-Unis. Tous les matchs commençant dimanche après 13 h HE seront en conflit direct avec la NFL. Avoir à choisir entre regarder des matchs de la NFL ou des matchs de Premier League pourrait amener de nombreux fans américains à simplement s’en tenir à la NFL. C’est le sport le plus populaire et le plus ancré dans la culture américaine. Les supporters occasionnels peuvent être plus enclins à regarder ce qu’ils ont l’habitude de regarder à ce moment-là.

Contrairement au football américain, l’intérêt pour le football international reste davantage un intérêt de niche aux États-Unis. Par conséquent, une concurrence directe avec la NFL pourrait freiner la croissance de la Premier League sur le marché américain. De plus, le chevauchement rendrait très difficile pour les bars et les restaurants de diffuser les matchs de la Premier League et de la NFL s’ils se déroulent simultanément. Ces lieux publics jouent un rôle majeur dans la croissance du fandom de football aux États-Unis. Ils offrent des lieux de rassemblement communautaires pour regarder les grands matchs de Premier League. S’ils ne peuvent montrer que l’un ou l’autre, les matchs de la NFL auront presque certainement la priorité.

Notre choix : Comprend : matchs exclusifs de Premier League, USMNT/USWNT et Coupe du monde féminine en espagnol, et plus encore S’inscrire

La Premier League tente de trouver le programme dominical idéal pour le marché britannique en répondant aux besoins de ses fans européens. Placer des matchs face à la NFL nuirait aux efforts de la ligue visant à accroître l’audience du football en Amérique. À moins que la Premier League ne puisse élaborer des options de diffusion en continu ou de télédiffusion différée, les dimanches deviendraient une proposition de choix pour les fans américains souhaitant regarder à la fois le football et le football américain. Ce choix pourrait aliéner et décourager les fans de Premier League sur le long terme.

Réaction à la décision

La multiplication des matchs télévisés est positive pour les supporters en fauteuil. Pourtant, on craint que des matchs supplémentaires du dimanche avec des heures de coup d’envoi variées n’aient un impact sur les supporters présents. Des groupes de supporters se sont déjà prononcés contre le déplacement des matches, ce qui désavantagerait les supporters itinérants. De plus, des heures de coup d’envoi fragmentées peuvent avoir un impact négatif sur l’atmosphère des jours de match.

Pourtant, l’incitation pour les clubs de Premier League est évidente. Le nouvel accord sur les droits TV à partir de 2024 devrait valoir une augmentation significative. Les diffuseurs sont impatients d’accéder davantage aux matchs. Pour les clubs évoluant en Europe, la télédiffusion de chaque match du week-end constituerait également un atout commercial majeur.

Alors que les discussions sur l’avenir de la diffusion de la Premier League sont en cours, la proposition du coup d’envoi de dimanche soir montre une volonté de faire preuve de flexibilité. En fin de compte, le succès de tout changement dépend de la recherche du juste équilibre entre les diffuseurs, les supporters et les clubs. D’un point de vue américain, avoir un match de Premier League diffusé en direct le dimanche à partir de 13 h 30 HE serait un régal supplémentaire.

PHOTO : IMAGO / Sportimage