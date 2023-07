La Premier League peut apprendre de la MLS sur Apple TV, déclare un ancien joueur

La couverture par Apple de la saison de la Major League Soccer s’est bien déroulée toute l’année, mais cette année, elle semble prendre de l’ampleur alors que de plus en plus de gens y prêtent attention.

La nouvelle que Lionel Messi rejoindrait l’Inter Miami a captivé le monde entier, mais nous ne sommes qu’au tiers de la saison, avec des clubs qui se battent toujours pour faire les séries éliminatoires en octobre.

De plus, il convient de noter que le match très attendu MLS All-Stars vs Arsenal est prévu pour le 20 juillet 2023.

Cet événement passionnant présente une excellente occasion de se familiariser avec la ligue et de découvrir ses offres uniques. Avec un match aussi intrigant à l’horizon, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour explorer et découvrir ce que la MLS a à offrir.

Que peut apprendre la Premier League d’Apple TV ?

C’est pourquoi le commentateur de télévision et ancien joueur de la Major League Soccer Taylor Twellman pense que la Premier League peut retirer beaucoup de la MLS.

« Vous prétendez être, à juste titre, la plus grande ligue du monde, mais vos fans, à un moment donné, vont être épuisés d’essayer de la trouver. Je ne peux pas croire que le fan de Premier League en Angleterre ne puisse pas regarder tous les matchs alors que Bradley et moi pouvons regarder n’importe quel match que nous voulons. C’est insondable pour moi de nos jours – en 2023 », a-t-il déclaré à T3.

Les fans d’autres ligues de football devraient-ils investir dans un abonnement de saison MLS ?

Vous pouvez regarder tous les matchs MLS en direct sur Apple et d’autres appareils via l’application Apple TV. De plus, le Season Pass MLS dispose désormais d’une fonctionnalité multi-écran. Vous pouvez regarder jusqu’à quatre matchs simultanément et basculer entre leurs flux audio.

Le MLS Season Pass est considéré comme un pionnier de la couverture sportive, attirant l’attention sur la «ligue de football à la croissance la plus rapide au monde» et façonnant l’avenir de la diffusion sportive.

« Je pense que toutes les ligues américaines au cours des quatre ou cinq derniers mois ont vu le Season Pass de la MLS sur Apple et sont parties » attendez une minute « . La NBA est le plus gros accord de droits à venir en ce moment, et c’est une ligue internationale. Et vous le savez, autant que la Premier League est, la NBA est là. Il n’y a aucun moyen que la NBA regarde ça et ne dise pas, ‘Putain de merde, c’est fou. Nous pouvons avoir un partenaire média, nous pouvons littéralement tout y avoir.

« Si vous êtes un fan de la MLS, vous n’avez plus besoin d’aller nulle part. Et c’est pourquoi je pense que tout le monde en Amérique du Nord pense que cette chose est différente », a ajouté Twellman.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire