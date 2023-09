La Premier League organisera la Super League féminine à partir de 2024

Des conflits financiers entre équipes de Premier League et une relance de la Super League féminine l’année prochaine pourraient faire dérailler cette initiative.

Selon le Daily Mail, la FA aurait demandé 31 millions de dollars aux équipes de Premier League. Cela pourrait établir une nouvelle ligue plus compétitive pour la prochaine saison 2024-25. Jusqu’à présent, aucun consensus n’a été atteint.

Les projets de la FA capitalisent sur le récent succès des Lionnes d’Angleterre. La relance de la ligue féminine intervient en même temps que le prochain accord WSL TV. Après avoir remporté l’Euro 2022 l’année dernière, l’Angleterre a atteint cet été la finale de la Coupe du monde féminine. Ce succès a créé une frénésie et un buzz autour du football féminin en Angleterre.

La FA anglaise aurait un droit de veto

Une « minorité significative » d’équipes de Premier League soutient le plan de la FA. Mais des initiés ont déclaré au Daily Mail que les clubs n’auraient pas suffisamment de voix pour apporter les changements (14 sont nécessaires). Le rapport suggère ensuite que la FA craint de ne pas avoir suffisamment de temps pour terminer la relance d’ici l’année prochaine.

En conséquence, ils ont fixé une date limite au mois de décembre pour obtenir les liquidités nécessaires. Pour mettre en œuvre leur projet, les équipes de Premier League acquerraient la Super League féminine (WSL). D’un autre côté, la FA conserverait une « part privilégiée » qui lui donnerait un droit de veto sur les décisions majeures.

Les clubs de Premier League débattent pour chaque part de la Super League

La quête par la Premier League d’un rachat de WSL se poursuit. Mais les clubs seraient divisés sur la question de savoir si le moment est venu ou non de présenter officiellement les candidatures.

Selon le plan de la FA, la Premier League serait chargée de couvrir le premier investissement. Il existe cependant un débat généralisé entre les clubs sur la question de savoir s’ils doivent ou non tous payer et combien ils doivent chacun apporter.

Il semble peu probable que les équipes soient réparties selon les mêmes principes que les groupes classiques des « Big Six » et des « 14 autres ». Pour ajouter encore plus de complexité, seule la moitié des équipes de l’EPL sont représentées dans la WSL, et plusieurs de ces équipes jouent dans des divisions inférieures.

PHOTO : IMAGO/PA Images