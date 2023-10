La Premier League offre à la télévision britannique plus de matchs qu’auparavant

La Premier League a annoncé qu’elle augmenterait considérablement le nombre de matches retransmis en direct à la télévision au Royaume-Uni à partir de la saison 2025/26. La ligue mettra pour la première fois tous les matchs du dimanche à 14 heures à la disposition des diffuseurs. De plus, la Premier League ajoute une série supplémentaire de matches en milieu de semaine. Cela porte le nombre total de matches de Premier League diffusés à la télévision de 200 actuellement à 270 par saison. L’accord couvre quatre saisons jusqu’en 2028/29.

Alors que la Premier League ouvre davantage de matches à la télévision, elle maintiendra la traditionnelle fenêtre d’interdiction du samedi à 15 heures. Cette règle protège la fréquentation des clubs de ligue inférieure où le créneau du samedi à 15 heures reste aux heures de grande écoute. En déplaçant davantage de matches le dimanche, la ligue peut équilibrer l’augmentation de l’audience télévisée tout en préservant l’intégrité de la pyramide du football anglais.

Les principaux bénéficiaires des matchs télévisés ajoutés seront les clubs de Premier League évoluant en Ligue Europa et en Conference League. Actuellement, des clubs comme West Ham, Brighton et Aston Villa voient souvent leurs matches du week-end déplacés au dimanche en raison de leurs engagements européens plus tard dans la semaine. Désormais, davantage de matchs du dimanche seront disponibles à la télévision, offrant ainsi aux clubs plus de visibilité et de revenus.

Les chaînes de télévision britanniques entrent dans une guerre d’enchères pour la Premier League

Les droits TV sont répartis en 5 bouquets. Un minimum de deux diffuseurs diffuseront les matchs. Les opérateurs historiques comme Sky Sports et TNT Sport feront des offres agressives pour conserver leur part des matches. Cependant, les services de streaming comme Amazon et DAZN entrent dans la mêlée pour tenter de conquérir les droits. Avec davantage de matches disponibles, la guerre des enchères pour les droits générera des revenus records.

Ce que cela signifie pour les fans

En fin de compte, les plus grands bénéficiaires du nouvel accord seront les fans britanniques. L’augmentation des matchs télévisés permet aux téléspectateurs britanniques de profiter davantage du football de Premier League. Pour les fans américains, ce nouvel accord a un impact minime. La ligue a choisi de conserver les heures de coup d’envoi traditionnelles du Royaume-Uni, en se concentrant sur davantage de matches plutôt que de perturber le déroulement du week-end. Pour les supporters britanniques en fauteuil, cela signifie deux matches supplémentaires à regarder le dimanche et une date supplémentaire en milieu de semaine.

PHOTO : IMAGO / Sportimage