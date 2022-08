La Premier League ne publiera pas l’audio VAR au début de la nouvelle saison

La Premier League ne publiera pas l’audio VAR des décisions majeures lorsque la nouvelle saison commencera vendredi, ont déclaré des sources à ESPN.

Lundi, le PDG de la Premier League, Richard Masters, avait indiqué que les conversations entre le VAR et l’arbitre seraient rendues publiques pour aider les supporters à comprendre comment les décisions sont prises.

– Quoi de neuf pour 2022-23 : Hors-jeu, cinq remplaçants, multiball

– Pré-saison de Premier League : dans quelle mesure les Big Six sont-ils prêts ?

Article inline ad

“Il y a une opinion générale selon laquelle [making the audio public] est une bonne chose”, a déclaré Masters aux journalistes. “Il y a un désir d’être plus ouvert avec les fans sur la prise de décision des arbitres, et comment nous le faisons précisément, nous devons travailler.”

Cependant, des sources ESPN ont révélé que même si cela reste une ambition pour PGMOL, l’organisme qui gère l’arbitrage en Premier League, il n’est pas prévu de publier l’audio dès le début de la nouvelle campagne.

La FIFA, qui contrôle désormais le VAR à l’échelle mondiale, a des directives strictes sur la manière et le moment où tout audio VAR peut être mis à disposition. Il ne peut pas être diffusé en direct pendant un match, et seulement utilisé ensuite comme outil pédagogique.

Les conversations VAR ne seront pas rendues publiques dès le début de la saison. Clive Brunskill/Getty Images

PGMOL cherche des moyens pour que les fans soient mieux informés des décisions controversées et les conversations VAR pourraient être publiées plus tard dans la saison, mais cela ne se produira pas dans les premiers mois.

PGMOL est à la recherche d’un nouveau patron après qu’il a été annoncé en juin que Mike Riley quitterait ses fonctions. Le candidat n ° 1 est l’ancien arbitre de Premier League Howard Webb, qui est directeur général des arbitres en MLS.

Webb a a ouvert la voie en essayant d’apporter plus de transparence au processus VAR en introduisant “Inside Video Review”, qui partage la vidéo et l’audio des décisions clés après chaque semaine de match. Cependant, celui-ci n’est publié que plusieurs jours plus tard.