La Premier League n’a pas de plan en place pour une réduction de la saison 2020-2021 si une escalade des tests COVID-19 positifs conduit à l’arrêt de la campagne, ont déclaré des sources à ESPN – une situation décrite comme « embarrassante » par un source dans un club de haut vol.

L’inquiétude grandit dans le jeu anglais face à une augmentation des cas de COVID-19 à tous les niveaux. L’affrontement d’Everton avec Manchester City a été reporté à peine quatre heures avant le coup d’envoi lundi en raison d’une épidémie de coronavirus dans la bulle de sécurité du coronavirus de City.

De plus, les matches en milieu de semaine de la Ligue de football (EFL) ont été annulés en raison de l’incapacité des clubs à jouer en raison du virus.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le voyage de City à Chelsea dimanche, ainsi que leur demi-finale de la Coupe Carabao contre Manchester United le 6 janvier, sont également mis en doute, bien que la situation à l’Etihad devienne plus claire mercredi lorsque les résultats des tests effectués sur l’équipe de Pep Guardiola Les mardis sont confirmés.

La Premier League a toutefois confirmé aujourd’hui que 18 tests positifs avaient été enregistrés auprès de 1479 joueurs et membres du personnel du club entre le 21 et le 27 décembre.

Le gouvernement britannique doit revoir ses mesures de verrouillage du COVID-19 mercredi après avoir signalé mardi un record de 53 135 nouveaux cas et une augmentation des infections dans la société en général.

Le Telegraph a rapporté que certains présidents de Premier League ont eu des entretiens informels sur la possibilité d’une pause de deux semaines de l’action compétitive en janvier pour permettre à la situation de « se calmer ».

ESPN est au courant d’un haut responsable d’un club désireux de discuter d’une telle décision, mais pour l’instant, il n’a pas été soulevé avec un certain nombre d’équipes et des sources de trois grands clubs ont déclaré à ESPN qu’ils n’étaient pas au courant de toute décision de le faire temporairement. arrêtez la saison.

Mais bien qu’il y ait une détermination dans le jeu de continuer jusqu’à ce que ou à moins que cela ne soit sûr, des sources ont déclaré que l’absence d’un plan convenu pour décider de la saison en cas de réduction sème l’alarme.

La saison 2019-2020 s’est achevée plus tôt cette année après un arrêt de 100 jours en raison de la pandémie, mais avant le redémarrage de la saison, la perspective de la table étant décidée par la moyenne des points par match, ou même déclarée nulle et non avenue, ont été discutées par les 20 clubs de Premier League.

Et bien qu’ils aient pu conclure la saison dernière, les pourparlers entre les clubs et la Premier League en août et septembre visant à élaborer un plan pour faire face à la perspective d’une réduction n’ont abouti qu’à un accord sur un ensemble de principes qui feraient de la fin de la saison incomplète une option de dernier recours.

Richard Masters, le directeur général de la Premier League, a admis que terminer la saison était la « priorité numéro un », mais les efforts pour parvenir à un accord sur un point limite ou sur le nombre de matchs à jouer pour rendre la saison valide ont échoué. parvenir à un consensus.

Une source du club a déclaré à ESPN qu’il s’agissait d’une mise en accusation de tous les clubs selon lesquels ils n’avaient pas pu « parvenir à un accord sur quelque chose d’aussi important », mais la situation demeure qu’aucun plan n’est en place pour décider de la saison si le COVID-19 force il doit être coupé court.