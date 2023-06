La Premier League met fin à l’accord de sponsor du maillot Chelsea Paramount +

Chelsea espérait un sponsor de maillot du service d’abonnement américain Paramount +. L’Inter Milan a enfilé le logo du service sur le devant de son maillot lors de la finale de l’UEFA Champions League. Cependant, en raison de craintes de nuire aux relations de la Premier League avec les partenaires de diffusion actuels, la ligue a interdit l’accord de parrainage.

Chelsea espérait conclure un accord où Paramount paierait des frais énormes pour mettre son logo sur le kit de Chelsea. Aucun frais n’a été signalé pour le montant payé pour figurer sur le kit de l’Inter Milan à la fin de la campagne 2022/23. Cependant, les pourparlers entre Paramount + et Chelsea étaient à un stade avancé pour un accord, selon le Daily Mail.

Même si Paramount + ne diffuse pas de football en Angleterre, la ligue pensait que BT Sport et Sky Sports ne seraient pas trop ravis de cet accord. Pourtant, Paramount + n’est pas un concurrent direct de ceux-ci. Il s’agit cependant de NBC et Peacock pour le public américain. NBC a signé un énorme contrat de six ans avec la Premier League d’une valeur de 2,6 milliards de dollars. Peacock est un concurrent direct de Paramount+. En plus de diffuser des sports en direct, les deux offrent de nombreuses options de divertissement. Cela a peut-être eu un impact sur l’accord avec la Premier League et CBS.

La Premier League a cité l’acte de licence comme raison de mettre fin à l’accord. Cela couvre plusieurs facettes des droits des médias et des licences avec les clubs de Premier League. Pourtant, la décision d’arrêter l’accord a surpris Chelsea, qui cherche maintenant un sponsor.

Chelsea avait besoin de Paramount+ comme sponsor de maillot

L’accord du club avec Three, un fournisseur de services téléphoniques et Internet, a expiré à la fin de la campagne 2022/23. Plutôt que de renouveler son accord, Three voulait s’éloigner de Chelsea en raison de la connexion du club à Roman Abramovich. Même si le milliardaire russe a vendu le club à l’Américain Todd Boehly, Three est toujours prêt à passer à autre chose.

Maintenant que le sponsor du maillot Paramount + est tombé, Chelsea a besoin d’un remplaçant. Certains des prétendants sont des visages familiers en matière de kits. Le principal candidat est maintenant Stake, une société de paris en ligne. Le principal problème avec cela est que les parrainages de paris vont être interdits à partir de la saison 2026/27. Cela signifie que tout accord avec Stake ne pourrait durer que trois saisons.

Allianz, sponsor principal du Bayern Munich, est également candidat. Quoi qu’il en soit, Stake semble être le leader de la course au principal sponsor du kit de Chelsea.

