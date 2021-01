Tottenham Hotspur affrontera désormais Fulham mercredi après que leur match avec Aston Villa ait été reporté en raison d’une épidémie de coronavirus dans l’équipe de Villa.

La Premier League a sanctionné un changement tardif à la suite d’un avis médical selon lequel la situation à Villa Park ne s’était pas suffisamment améliorée depuis le week-end, lorsque 10 membres de l’équipe première ont été testés positifs au COVID-19 avec le patron Dean Smith également parmi ceux qui s’isolaient eux-mêmes.

Après avoir fermé leur terrain d’entraînement, Villa a ensuite été forcée d’aligner une équipe de joueurs de moins de 23 ans et de moins de 18 ans lors de leur défaite au troisième tour de la FA Cup contre Liverpool, perdant 4-1.

Et maintenant, le match de mercredi avec les Spurs est désactivé – mais la Premier League a rapidement réagi pour réorganiser le match reporté de Tottenham avec Fulham pour la même nuit.

« Suite à la demande d’Aston Villa de réorganiser le match, et en raison du nombre de joueurs et de membres du personnel qui ont été testés positifs au COVID-19 ou ont été placés en isolement par le club, la Premier League n’a eu d’autre choix que de reporter le match. », lit-on dans un communiqué de la Premier League.

« La santé des joueurs et du personnel étant la priorité, la Ligue continue de travailler avec Aston Villa sur des mesures pour s’assurer que leur saison de la Ligue reprend en toute sécurité et à la première occasion.

« La Premier League souhaite à ceux qui ont le COVID-19 un rétablissement complet et rapide et réorganisera le match d’Aston Villa contre Tottenham Hotspur dès que possible. »

Fulham a un milieu de semaine clair mais devait jouer contre Chelsea à Craven Cottage vendredi. Ce match a été reporté à samedi soir pour donner à Fulham suffisamment de temps pour récupérer tout en se serrant dans un match qui devait initialement avoir lieu le 30 décembre.

À ce moment-là, Fulham était aux prises avec une épidémie dans son équipe première, mais la situation au club s’est depuis améliorée. Le match à l’extérieur d’Everton à Villa a également été repoussé du 16 janvier au 17 janvier.

Tottenham a battu le joueur à temps partiel Marine 5-0 dimanche soir, après quoi on a demandé à Mourinho s’il s’attendait à ce que le match de Villa ait lieu.

« Ouais, » répondit-il. « Personne ne m’a dit que je ne jouerais pas alors [on Monday morning] nous commençons à nous préparer pour ce match, et le même mardi à moins que quelqu’un ne nous dise le contraire. «