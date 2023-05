La Premier League, l’EFL, la WSL et la SPFL annoncent les dates clés de la saison 2023/24 | Nouvelles du football

Sorties des matchs, dates de début, derniers jours et barrages – obtenez les dates clés de votre agenda pour la saison 2023/24 en Premier League, EFL, WSL, SPFL et au-delà.

première ligue

Date de début – Samedi 12 août 2023

Vacances d’hiver – Semaine du 13 au 20 janvier 2024

Dernier jour – dimanche 19 mai 2024

LEF

Libération du luminaire – Jeudi 22 juin 2023, 9h

Date de début – Samedi 5 août 2023

Finale des barrages de Ligue 1 – Samedi 18 mai 2024

Finale des barrages de Ligue 2 – dimanche 19 mai 2024

Finale des barrages du championnat – dimanche 26 mai 2024

Super Ligue féminine

Date de début – Week-end du 29/30 septembre et 1er octobre 2023

Dernier jour – Week-end du 18 et 19 mai 2024

SPFL

Libération du luminaire – Vendredi 30 juin 2023

Date de début de la Premiership écossaise – Week-end du 5/6 août 2023

Vacances d’hiver – 3 au 19 janvier 2023

Coupe Carabao

Image:

Man Utd a remporté la Coupe Carabao lors de la saison 2022/23





Premier tour de la Coupe Carabao – Semaine commençant le 7 août 2023

Finale de la Coupe Carabao – dimanche 25 février 2024

FA Cup

Finale de la FA Cup féminine – Week-end du 11/12 mai 2024

Autres dates nationales clés

Finale de la Coupe de la Ligue écossaise – dimanche 17 décembre 2023

Finale de la Coupe de la Ligue féminine – Week-end du 30/31 mars 2024

Ligue des champions

Qualification tours

Demi-finales du tour préliminaire : 27 juin

Finale du tour préliminaire : 30 juin

Premier tour de qualification : 11/12 et 18/19 juillet

Deuxième tour de qualification : 25/26 juillet et 1/2 août

Troisième tour de qualification : 8/9 et 15 août

Play-off : 22/23 et 29/30 août

Phase de groupes

Journée 1 : 19/20 septembre

Journée 2 : 3/4 octobre

3e journée : 24/25 octobre

Journée 4 : 7/8 novembre

Journée 5 : 28/29 novembre

Journée 6 : 12/13 décembre

Tours à élimination directe

Huitièmes de finale : 5/6/12/13 mars 5/6/12/13, 2024

Quarts de finale: 9/10 et 16/17 avril 2024

Demi finales: 30 30 avril/1er et 7/8 mai 7/8 mai 2024

Final: 1 juin 2024

Image:

La finale 2023/24 aura lieu à Wembley





Ligue Europa

Qualification tours

Troisième tour de qualification : 10 et 17 août

Play-off : 24 et 31 août

Phases de groupes

Journée 1 : 21 septembre

Journée 2 : 5 octobre

3e journée : 26 octobre

Journée 4 : 9 novembre

Journée 5 : 30 novembre

Journée 6 : 14 décembre

Tours à élimination directe

Play-offs à élimination directe : 15 et 22 février 2024

Huitièmes de finale : 7 et 14 mars 2024

Quarts de finale: 11 et 18 avril 2024

Demi finales: 2 et 9 mai 2024

Final: 22 mai 2024

Ligue de conférence Europa

Qualification tours

Premier tour de qualification : 13 et 20 juillet

Deuxième tour de qualification : 27 juillet et 3 août

Troisième tour de qualification : 10 et 17 août

Play-off : 24 et 31 août

Phases de groupes

Journée 1 : 21 septembre

Journée 2 : 5 octobre

3e journée : 26 octobre

Journée 4 : 9 novembre

Journée 5 : 30 novembre

Journée 6 : 14 décembre

Tours à élimination directe

Play-offs à élimination directe : 15 et 22 février 2024

Huitièmes de finale : 7 et 14 mars 2024

Quarts de finale: 11 et 18 avril 2024

Demi finales: 2 et 9 mai 2024

Final: 29 mai 2024