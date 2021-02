La Premier League a lancé mardi un plan d’action pour éliminer les préjugés raciaux et créer plus d’opportunités pour les groupes ethniques minoritaires dans le football.

Il s’appuie sur les actions déjà entreprises par la Premier League et les clubs pour promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion.

« Le football est un sport diversifié … Cette diversité a rendu le jeu plus fort sur le terrain et il est vital de veiller à ce que cela se reflète dans tous les domaines du jeu », a déclaré le directeur général de la Premier League, Richard Masters.

«Le plan d’action No Room For Racism sous-tend l’engagement continu de la Premier League à promouvoir l’égalité et à lutter contre la discrimination.

« Il n’y a pas de place pour le racisme dans notre sport et la Premier League continuera à agir contre toutes les formes de discrimination afin que le football soit inclusif et accueillant pour tous. »

Le programme, qui a reçu le soutien unanime des 20 clubs de Premier League, vise à améliorer les parcours de jeu, de coaching et de direction pour les groupes ethniques noirs, asiatiques et minoritaires.

Il se concentrera également sur la prise de mesures contre toutes les formes de racisme, y compris la sensibilisation, l’éducation des fans, l’amélioration de l’efficacité du signalement des comportements abusifs et l’amélioration de l’application et de l’efficacité des sanctions.

De nombreux joueurs, dont le trio de Manchester United Axel Tuanzebe, Marcus Rashford et Anthony Martial, Reece James de Chelsea, Romaine Sawyers de West Bromwich Albion et Alex Jankewitz de Southampton ont été victimes d’abus en ligne ces dernières semaines.

Le prince William de Grande-Bretagne, qui est le président de la Football Association (FA), a qualifié ces abus de «méprisables».

La FA a appelé dimanche le gouvernement et les entreprises de médias sociaux à agir rapidement dans la lutte contre les abus racistes en ligne.