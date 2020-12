La Premier League a introduit de nouvelles mesures Covid-19 pour les clubs situés dans les limites du niveau 4 au milieu d’une augmentation inquiétante des cas à Londres et dans le sud-est.

Une nouvelle souche du virus a vu des millions de personnes plongées dans un nouveau verrouillage, avec les six clubs londoniens de la Premier League chacun dans des zones de niveau 4.

Désormais, ces équipes vont tester les joueurs deux fois par semaine – ou toutes les 72 heures – dans ce qui a été qualifié de « précaution supplémentaire », rapporte le Daily Mail.

Cette décision devrait être déployée sur les 20 côtés de haut niveau après la période de Noël, alors que la nouvelle variante du virus pourrait se généraliser dans d’autres régions du pays.

Plusieurs clubs ont succombé à des épidémies de virus ces dernières semaines, la Premier League Newcastle, le Championship Millwall et la League One Ipswich, Peterborough et Sunderland ayant tous vu des matchs annulés car les joueurs et le personnel ont dû s’auto-isoler.

Les deux prochains matchs de championnat d’Ipswich ont été reportés après que le manager Paul Lambert et cinq membres du personnel de jeu aient été testés positifs pour ce qui a maintenant été identifié comme la nouvelle souche du virus.

Le physio du club Matt Byard a appelé l’EFL à introduire un «disjoncteur de football» afin de reporter tous les matchs et de remettre les équipes en pleine forme.

« Je sais que l’EFL envisage d’introduire des mesures supplémentaires, avec peut-être plus de tests par exemple », a-t-il déclaré au East Anglian Daily Times.