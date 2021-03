La Premier League serait « submergée » par un nombre croissant de stars devenant accro aux somnifères.

Selon Le soleil , un certain nombre d’acteurs se sont tournés vers les médicaments sur ordonnance tels que le Zopiclone et le Zolpidem et les mélangent dangereusement avec de l’alcool.

La combinaison peut créer un effet récréatif pour le consommateur, et les pilules de classe C peuvent créer une forte dépendance.

Un rapport récent de Le soleil a affirmé qu’une star de premier plan – qui a également représenté l’Angleterre – a pris les pilules lors de fêtes avec du champagne et de la vodka.

Maintenant, la publication affirme en outre que deux autres stars qui ont déjà été des internationaux anglais risquent également leur vie et leur carrière en cherchant les pilules sur le marché noir pour un usage personnel.

Colin Bland, directeur général de la clinique Sporting Chance, a déclaré au Sun: «Nous avons constaté une augmentation notable de ce comportement pendant la pandémie.

« Il y a de l’aide là-bas, de la part de nous, de la Premier League et de leurs clubs, mais il a été plus difficile de faire passer le message à cause du verrouillage. Cela a créé une tempête parfaite. »

Les médicaments ne sont actuellement pas inclus sur la liste des substances interdites de l’Autorité mondiale antidopage, mais les clubs sont confrontés à des pressions pour tester leurs joueurs afin d’aider à enrayer l’utilisation abusive.