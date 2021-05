La Premier League indienne suspendue indéfiniment par les chefs de cricket alors que la crise du Covid-19 s’aggrave

Le joueur de Sunrisers Hyderabad, Wriddhiman Saha, a été testé positif mardi, ce qui a incité les chefs de cricket du pays à annoncer la suspension de la ligue après des cas similaires aux Kolkata Knight Riders et aux Chennai Super Kings ces derniers jours.

La vague d’infections a fait craindre que la bio-bulle Covid ne se soit désintégrée à Ahmedabad et à Delhi – deux des villes accueillant le tournoi Twenty20, ce qui a incité la décision de mettre fin à la compétition.

Le report de l’IPL reflète l’aggravation de la crise dans le pays, avec plus de 20 millions de cas signalés depuis le début de la pandémie et des décès au nombre de plus de 220000 dans le pays de 1,4 milliard d’habitants, ce qui fait craindre que le système de santé indien ne au bord de l’effondrement total.

Plusieurs joueurs anglais s’affrontent dans l’IPL, y compris le capitaine des overs limités Eoin Morgan, qui se révèle pour les Kolkata Knight Riders. L’Angleterre Cricket Board (BCE) a déclaré qu’elle attendait des informations de l’IPL sur le rapatriement potentiel de ses joueurs.

Un communiqué de l’IPL a déclaré qu’il s’efforcerait de renvoyer les joueurs étrangers dans leur pays d’origine.

Le radiodiffuseur anglais Piers Morgan a soutenu le mouvement sur les médias sociaux, en écrivant que c’était le « bonne décision » dans ce qui s’est avéré être un commentaire diviseur.

« Mauvaise décision, Piers. Au moins, le tournoi leur a donné un peu d’espoir en ces temps terribles», a répondu un. « Maintenant, ils n’ont plus rien. »

Un citoyen indien n’était pas d’accord, écrivant que les responsables du cricket du pays avaient finalement fait le bon choix.

« En Inde, nous pensons que ce pourrait être la bonne décision prise très, très tard», ont-ils écrit sur Twitter.

On pense que la genèse de certaines des infections peut être attribuée aux joueurs de Knight Riders qui ont été autorisés à quitter la bio-bulle pour recevoir un traitement pour des blessures à l’hôpital via le soi-disant « canal vert » de l’IPL.

Les Super Kings ont ensuite renvoyé des tests positifs qui ont conduit au report de leur match prévu mercredi, avant que les chefs de la ligue ne reportent la ligue dans son ensemble.

« Le Conseil d’administration de la Premier League indienne (IPL GC) et le Board of Control for Cricket in India (BCCI), lors d’une réunion d’urgence, ont décidé à l’unanimité de reporter la saison IPL 2021 avec effet immédiat», a annoncé l’IPL.

« La BCCI ne veut pas faire de compromis sur la sécurité des joueurs, du personnel de soutien et des autres participants impliqués dans l’organisation de l’IPL. Cette décision a été prise en gardant à l’esprit la sécurité, la santé et le bien-être de toutes les parties prenantes.

« Ce sont des temps difficiles, en particulier en Inde, et bien que nous ayons essayé d’apporter un peu de positivité et de joie, il est impératif que le tournoi soit maintenant suspendu et que tout le monde retourne dans sa famille et ses proches en ces temps difficiles.

« La BCCI fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le passage sécurisé et sécurisé de tous les participants à l’IPL 2021.

« La BCCI tient à remercier tous les agents de santé, les associations étatiques, les acteurs, le personnel de soutien, les franchisés, les sponsors, les partenaires et tous les prestataires de services qui ont fait de leur mieux pour organiser IPL 2021, même en ces temps extrêmement difficiles.. «

La décision de reporter la saison IPL sera probablement approuvée dans certains trimestres, car la décision de poursuivre la campagne a été considérée par beaucoup comme inutile étant donné la situation actuelle de Covid en Inde.

Le rapatriement des joueurs étrangers semble être un problème pour lui-même. Plus de 30 joueurs australiens sont impliqués dans l’IPL, mais les lois Covid-19 du pays interdisent l’entrée dans le pays depuis l’Inde après l’adoption d’un projet de loi samedi qui ferme les frontières à ses propres citoyens s’ils sont en Inde depuis 14 jours avant le entrée.

Le non-respect de la loi peut entraîner de lourdes amendes et une peine de prison de cinq ans.

Les directives se sont révélées impopulaires auprès des citoyens australiens liés à l’IPL, un commentateur australien sauvant l’interdiction de voyager sur les réseaux sociaux.

« Si notre gouvernement se souciait de la sécurité des Australiens, il nous permettrait de rentrer chez nous», a-t-il écrit en ligne.C’est une honte.

« Du sang sur vos mains PM [Australian prime minister, Scott Morrison]. Comment osez-vous nous traiter ainsi? Que diriez-vous de régler le système de quarantaine?

«J’avais la permission du gouvernement de travailler sur l’IPL mais je suis maintenant négligé par le gouvernement. «