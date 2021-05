La Premier League indienne ne peut pas être achevée dans le pays en raison de Covid, déclare le chef de la BCCI, Sourav Ganguly | Nouvelles de cricket

Sourav Ganguly a été capitaine de l’équipe indienne avant de prendre la direction de la BCCI

Le reste de la Premier League indienne (IPL) 2021 ne peut pas être achevé dans le pays, a déclaré Sourav Ganguly, président du Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI).

L’IPL a été suspendu indéfiniment la semaine dernière à la suite d’un certain nombre de cas positifs de coronavirus parmi les équipes.

Le pays a actuellement du mal à contenir le virus, avec plus de 360000 nouveaux cas quotidiens confirmés lundi.

Ganguly a dit Star du sport magazine: « Il y a beaucoup de risques organisationnels, comme la quarantaine de 14 jours. Cela ne peut pas arriver en Inde.

«Cette quarantaine est difficile à gérer. [It’s] trop tôt pour dire comment nous pouvons trouver un emplacement pour terminer l’IPL. «

Il reste trente et un matches à jouer dans le tournoi, la saison régulière devant initialement se terminer le 23 mai et les éliminatoires et éliminatoires se déroulant avant la finale le 30 mai.

Le Warwickshire, le Surrey et le Marylebone Cricket Club seraient tous disposés à accueillir les matches restants en septembre, mais un responsable de la BCCI a déclaré à Reuters que l’offre n’avait pas encore été discutée.

L’Inde Ravichandran Ashwin a quitté l’IPL avant qu’elle ne soit suspendue pour être avec sa famille

L’ensemble de l’IPL 2020 a été joué aux EAU à cause de Covid.

La déclaration de l’IPL la semaine dernière confirmant la suspension du tournoi a déclaré: «La BCCI ne veut pas faire de compromis sur la sécurité des joueurs, du personnel de soutien et des autres participants impliqués dans l’organisation de l’IPL.

«Cette décision a été prise en gardant à l’esprit la sécurité, la santé et le bien-être de toutes les parties prenantes.

« Ce sont des temps difficiles, en particulier en Inde, et bien que nous ayons essayé d’apporter un peu de positivité et de joie, il est impératif que le tournoi soit maintenant suspendu et que tout le monde retourne dans sa famille et ses proches en ces temps difficiles. »

Trois joueurs de cricket australiens – Adam Zampa, Kane Richardson et Andrew Tye – avaient déjà écourté leur saison IPL pour rentrer chez eux, tandis que le spinner indien Ravichandran Ashwin avait pris une pause pour passer du temps avec sa famille.

Pendant ce temps, Ganguly a révélé que l’Inde allait probablement aligner une deuxième équipe pour une tournée au Sri Lanka en juillet avec trois ODI et cinq T20I.

L’équipe de test de Virat Kohli se rendra en Angleterre début juin avant la finale du Championnat du monde de test contre la Nouvelle-Zélande à Southampton, avant une série de cinq tests contre l’Angleterre, à partir d’août.

Le voyage au Sri Lanka aura lieu entre ces engagements, mais l’indication de Ganguly est que peu de membres de l’équipe de Kohli seront dans l’équipe.