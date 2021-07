La Premier League indienne 2021 reprendra aux Émirats arabes unis le 19 septembre | Nouvelles de cricket

Le capitaine des Indians de Mumbai, Rohit Sharma, pourrait être en action à la reprise du tournoi le 19 septembre

Les matchs restants de la Premier League indienne (IPL), suspendue en mai en raison du Covid-19, reprendront à partir du 19 septembre aux Emirats arabes unis, a confirmé dimanche l’Indian Cricket Board (BCCI).

L’IPL a été reporté début mai après qu’un certain nombre de joueurs ont été testés positifs pour Covid-19, et il reste 31 matchs de la saison à jouer.

Les organisateurs du tournoi avaient confirmé en mai que l’IPL serait achevé aux Émirats arabes unis, mais aucune date exacte n’avait été fournie jusqu’à présent.

BCCI annonce le calendrier pour le reste de VIVO IPL 2021 aux EAU. La 14e saison reprendra le 19 septembre à Dubaï et la finale aura lieu le 15 octobre. Plus de détails ici – https://t.co/ljH4ZrfAAC #VIVOIPL – IndianPremierLeague (@IPL) 25 juillet 2021

Le premier match de la reprise verra les Chennai Super Kings affronter les Indiens de Mumbai le 19 septembre à Dubaï.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

