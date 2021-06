La Premier League financera des défibrillateurs à la base après l’effondrement de Christian Eriksen à l’Euro 2020

La Premier League a déclaré vendredi qu’elle finançait des défibrillateurs dans les clubs et les installations de base pour sauver des vies si quelqu’un subit un arrêt cardiaque à la suite de l’effondrement de Christian Eriksen à l’Euro 2020.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham s’est effondré lors du match d’ouverture du groupe du Danemark contre la Finlande. Sa vie a été sauvée lorsque la RCR lui a été administrée sur le terrain et son cœur a été relancé avec un défibrillateur avant d’être transporté à l’hôpital.

La ligue a déclaré que « plus de 2 000 sites en bénéficieront » avec les 1 000 premières unités de défibrillateurs externes automatisés (AED) à livrer avant le début de la saison 2021-22.

« L’incident traumatisant dont nous avons tous été témoins lorsque Christian Eriksen s’est effondré pendant l’Euro 2020 met en évidence la nécessité pour les défibrillateurs d’être plus largement disponibles dans la communauté du football », a déclaré le directeur général de la Premier League, Richard Masters, dans un communiqué. déclaration.

« Le bien-être des participants et de tous ceux qui sont impliqués dans le football est une priorité et ce fonds soutiendra de nombreuses personnes utilisant les installations de football non seulement en fournissant des appareils mais également la formation requise pour utiliser l’équipement.

« Malheureusement, un incident cardiaque soudain peut survenir à tout moment, n’importe où et nous espérons qu’en permettant à plus d’établissements d’avoir un appareil, cela fera la différence pour sauver la vie de quelqu’un. »

Eriksen est sorti de l’hôpital après une opération pour implanter un dispositif de démarrage cardiaque.

L’ancien milieu de terrain de Bolton Fabrice Muamba, qui s’est effondré sur le terrain lors d’un match de FA Cup en 2012 et était techniquement « mort » pendant 78 minutes, a salué l’initiative.

« Je sais par expérience personnelle l’importance d’avoir accès à ce type d’équipement médical et à quel point il est vital pour la survie d’une personne après un arrêt cardiaque soudain », a-t-il déclaré. « Instruire les gens sur l’utilisation des défibrillateurs est crucial. »