La Premier League féminine écossaise connaît une fréquentation record pour le début de la nouvelle saison | Actualités footballistiques

La Premier League féminine écossaise a annoncé une fréquentation record pour le début de la nouvelle saison.

Le nombre de personnes assistant aux matchs de la SWPL en août a augmenté de 30 % par rapport à la même période en 2022, avec un peu plus de 8 000 personnes.

Le match à domicile des Rangers contre les champions de Glasgow City a attiré la plus grande foule le mois dernier, avec 1 196 personnes assistant au match nul 1-1 au Broadwood Stadium.

Plus de 100 000 fans ont regardé les matchs de la SWPL au cours de la saison dernière, tandis que le record national de fréquentation pour un seul match a également été battu à trois reprises.

Le Celtic détient ce record avec 15 822 spectateurs venus assister à sa victoire 2-0 contre Hearts lors de la dernière journée.

Image:

Plus de 15 000 personnes ont assisté au dernier match SWPL du Celtic la saison dernière





La directrice générale de la SWPL, Fiona McIntyre, a déclaré : « Nous sommes ravis, à ce stade précoce de la saison, d’observer une augmentation significative de près de 30 pour cent de la fréquentation dans toute la ligue. La SWPL et nos clubs s’efforcent d’améliorer continuellement le produit sur et en dehors du terrain et nous sommes ravis que plus de personnes que jamais choisissent d’assister aux matchs de la ScottishPower Women’s Premier League.

« La saison dernière, le nombre total de spectateurs a dépassé les 100 000, ce qui représentait une étape importante à franchir pour la ligue lors de sa première année. Nous savons que les matchs se déroulant dans les grands stades au cours de la saison dernière ont joué un rôle important dans le franchissement de la barre des 100 000. Nous sommes confiant, compte tenu de ces bons chiffres d’ouverture et du succès des matches dans les grands stades la saison dernière, nous en verrons encore plus en 2023/24.

Image:

Glasgow City a remporté le titre SWPL la saison dernière





« C’est fantastique que Tynecastle et Easter Road aient déjà été confirmés comme sites des prochains derbys entre Heart of Midlothian et Hibernian. Le match de ce dimanche entre les deux équipes à Tynecastle offre une fantastique opportunité aux fans de regarder le football féminin d’élite dans l’un des les meilleurs stades du pays.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les fans pour leur soutien continu à la SWPL, à leurs clubs et à l’ensemble du football féminin. Pour tous ceux qui n’ont jamais assisté à un match auparavant, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour s’impliquer. «

Dates clés de la saison SWPL 2023/24

Vacances d’hiver – du 18 décembre au 13 janvier

Premiers matches post-split – 17 mars 2024

Dernier tour de matches – 19 mai 2024

Finales des barrages – 23/24 mai 2024

Finale de la Sky Sports Cup – 23 ou 24 mars 2024

Scottish Premiership et SWPL sur Sky Sports

Sports aériens – La saison prochaine, jusqu’à 48 matchs de Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, notamment Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 cinch Premiership seront diffusés en direct sur Sky Sports, en plus du SWPL.

Actualités Sky Sports – 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (chaîne 409) sur la Premiership et la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur SkySports.com et dans l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des extraits de matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Réseaux sociaux Sky Sports – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux réseaux sociaux de Sky Sports, le canal Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera à héberger tout le contenu du football écossais sur Sky Sports.

Spectacle des faits saillants – Connectez-vous pour un résumé dédié de la Cinch Premiership chaque semaine sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la Premiership écossaise, la Premier League féminine écossaise, la Premier League, la WSL et l’EFL.