La Premier League évite les hors-jeu semi-automatisés pour une raison étrange

À la lumière du récent différend VAR concernant le but refusé de Luis Diaz pour Liverpool, une préoccupation est apparue. La question qui préoccupe tout le monde est de savoir pourquoi la Premier League n’utilise pas la technologie de hors-jeu semi-automatisée.

Liverpool et Tottenham ont produit un drame lorsque les arbitres ont refusé à tort le but de Luis Diaz en première mi-temps. Malheureusement pour l’équipe de Jurgen Klopp, ils ont fini par perdre le match et l’ont conclu avec seulement neuf joueurs.

Il y avait un silence radio concernant l’événement pendant le match. Par la suite, l’organisme organisateur de l’arbitrage (PGMOL) a publié une déclaration qualifiant l’incapacité du VAR d’agir d' »erreur humaine importante ».

Il s’est avéré que les responsables du VAR, Darren England et Dan Cook, avaient fait signe de continuer à jouer. Ils pensaient que l’arbitre sur le terrain avait signalé que le but était inscrit sur le terrain. Mais une fois que les joueurs de Tottenham ont obtenu le coup franc suivant, il n’y avait aucun moyen de réparer l’erreur.

Les clubs de Premier League ont rejeté l’idée d’utiliser le hors-jeu semi-automatisé

Cependant, la seule responsabilité de cette situation incombe aux clubs. Lors de la réunion annuelle de la Premier League en juin dernier, les responsables n’ont même pas discuté de cet ajout. Les clubs ont décidé collectivement qu’il n’était pas nécessaire de mener une discussion approfondie sur la nouvelle technologie.

La technologie, que la FIFA a commencé à tester en 2021, inquiète les responsables de la ligue. Ce fut une décision choc pour de nombreux supporters de Premier League. La saison dernière, les arbitres de la Premier League ont pris d’innombrables décisions incorrectes concernant les hors-jeu, même avec l’aide du VAR.

Alors que le reste de l’Europe et le monde ont adopté le hors-jeu semi-automatisé, la Premier League a mis du temps à adopter cette technologie. Malgré l’installation de quatre caméras VAR cette saison, la ligue s’est montrée réticente à utiliser le nouveau système.

un problème de sponsor retarde la mise en œuvre

Le Daily Mail a révélé un autre problème qui retarde l’approbation de cette technologie. Il semble que l’accord conclu entre la Premier League et le fournisseur de ballons Nike ait retardé la mise en œuvre du système automatisé de hors-jeu.

Le programme a été développé par la société d’analyse allemande Kinexon en tandem avec Adidas, qui fournit le ballon de l’UEFA Champions League conformément à son accord avec l’UEFA. La relation de longue date entre la Premier League et Nike pourrait poser problème à l’avenir. L’article suggère qu’il existe désormais des alternatives viables qui ne nécessitent pas de puce à l’intérieur du ballon.

Le rapport poursuit en affirmant que les équipes anglaises ont envisagé, mais ont finalement décidé de ne pas utiliser le hors-jeu automatique la saison dernière sans placer un jeton dans le ballon Nike. Pendant ce temps, la Premier League collaborerait désormais avec d’autres entreprises technologiques pour développer un système automatisé comparable qui n’utilise pas de capteurs intégrés.

PHOTO : IMAGO/PA Images