La Premier League et l’EFL vendent l’impact des droits collectifs sur le marché américain￼

Par Ed Perovic

La Premier League et la Ligue anglaise de football (EFL) sont sur le point de conclure un accord pour vendre collectivement les droits de diffusion à l’étranger pour la première fois à partir de la saison 2028-29. Cet accord proposé permettrait d’augmenter les revenus des clubs de l’EFL et aurait des implications majeures sur les droits médiatiques américains de la Premier League une fois que l’accord actuel avec NBC expirera après la campagne 2027-2028.

Détails de l’accord

Selon les conditions présentées aux clubs de l’EFL, les divisions inférieures recevraient 14,75 % des revenus nets des médias provenant des droits de diffusion à l’étranger mis en commun à partir de 2028-29. Cela devrait plus que doubler les 130 millions de livres sterling actuels de paiements de solidarité annuels de la Premier League à l’EFL.

De plus, l’EFL recevrait un bonus de 88 millions de livres sterling cette saison avant les ventes collectives. Les droits à l’étranger valent actuellement environ 5 milliards de livres sterling sur trois ans pour la Premier League. Leur valeur a dépassé celle des transactions nationales ces dernières années.

Soutien financier aux clubs EFL

Après la saison prochaine, la Premier League versera également à l’EFL 130 millions de livres sterling supplémentaires par an dans le cadre d’un « New Deal pour le football ». L’argent sera distribué en fonction de la position en table finale, ce qui signifie des paiements plus importants pour les clubs les plus performants.

Les clubs de l’EFL seraient en train de revoir l’offre de la Premier League. Des inquiétudes subsistent quant à certaines des restrictions de dépenses imposées liées au nouveau financement. Cependant, l’accord offrirait une sécurité financière accrue aux 72 équipes de l’EFL.

Implications pour le marché américain

Pour la Premier League, cela leur donne le contrôle, souhaité de longue date, sur les droits médiatiques de l’EFL. Mais l’impact le plus important pourrait venir de la manière dont la ligue abordera le marché américain la prochaine fois.

NBC a signé un accord de 2,7 milliards de dollars sur six ans pour diffuser la Premier League en 2015. Il s’agissait d’un accord record à l’époque et marquait une étape majeure dans la popularité du football aux États-Unis. Le réseau a ensuite été rallongé pendant six ans supplémentaires en 2021, payant cette fois plus de 2 milliards de dollars.

Pendant ce temps, ESPN détient actuellement les droits de diffusion de l’EFL dans le cadre de son vaste portefeuille de football.

Avec le regroupement des droits de la Premier League et de l’EFL, ce qui est désormais le « joyau couronné » des droits de la ligue ne ferait que devenir encore plus désirable – mais aussi très coûteux. Combien NBC ou ESPN seraient-ils prêts à payer pour de tels droits ? Et il est impossible d’avoir une discussion aujourd’hui sur les droits du football américain sans mentionner Apple. Depuis qu’ils ont obtenu les droits mondiaux de la MLS dans le cadre d’un accord de 10 ans, les spéculations vont bon train sur leur prochaine étape sur le marché du streaming de football. Il ne fait aucun doute qu’Apple serait intéressé par les droits de la Premier League/EFL et l’argent n’est pas un obstacle pour l’entreprise riche en liquidités.

2028 est loin si l’on considère la rapidité avec laquelle le paysage de la télévision et du streaming évolue, sans parler des progrès technologiques. La Premier League entretient de bonnes relations avec NBC/Peacock et on peut en dire autant de l’EFL et d’ESPN. Mais avec l’argent qu’Apple peut apporter, on ne peut pas le considérer comme un prétendant sérieux aux droits. Et il ne faut pas ignorer des sociétés comme Amazon ou même Netflix qui n’ont pas caché leur envie de se lancer dans le secteur du sport en direct aux États-Unis.

Exposition pour les clubs de ligue inférieure

Pour les équipes de l’EFL, en particulier dans le championnat de deuxième niveau, cela pourrait offrir plus de visibilité sur un marché en croissance. Des matchs attirant des centaines de milliers de téléspectateurs sur la télévision par câble attireraient l’attention que la plupart des clubs de l’EFL n’ont jamais connue auparavant.

Plusieurs clubs attirant les investissements de propriétaires américains pourraient bénéficier encore davantage de cette visibilité accrue. Wrexham a connu un regain d’intérêt aux États-Unis depuis qu’il a été acheté par les stars hollywoodiennes Rob McElhenney et Ryan Reynolds et qu’il a été présenté dans la série documentaire « Bienvenue à Wrexham ». D’autres équipes, comme Sunderland, qui appartient à l’homme d’affaires milliardaire John Phelan, ont fait l’objet de documentaires populaires en coulisses distribués par ESPN et Netflix. De plus en plus de propriétaires et d’investisseurs américains de clubs EFL verront la valeur de leurs entreprises augmenter si de nouveaux accords de diffusion facilitent l’augmentation du fandom outre-Atlantique. Cela pourrait également signifier que davantage d’investisseurs américains entrent dans la mêlée pour acheter des clubs EFL.

Une victoire pour la Premier League, l’EFL et les fans

Même si l’EFL reconnaît cet accord commun comme une victoire, la Premier League devrait également bénéficier financièrement des offres gonflées qu’elle pourrait désormais exiger à l’étranger. Les véritables vainqueurs de cet accord historique sur la diffusion pourraient bien être les supporters américains qui ont désormais accès à la pyramide historique du football anglais, quel que soit celui qui obtiendra les droits.