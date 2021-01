Le football de Premier League a reçu le feu vert pour continuer malgré l’introduction par le gouvernement de nouvelles règles plus strictes sur les coronavirus.

La Football Association et l’EFL ont également reçu des assurances concernant le sport d’élite avant la FA Cup de ce week-end qu’elles seront également exemptées.

Cela constitue un énorme soulagement pour le football anglais à la suite de l’introduction par le Premier ministre Boris Johnson d’une nouvelle vague de répression.

Le football de Premier League a repris lors du verrouillage initial en juin dernier et le gouvernement reste heureux que les protocoles garantissent la sécurité des joueurs.

Le football est également considéré comme important pour l’ambiance nationale au milieu de la pandémie et il peut se poursuivre en Premier League, EFL et FA Cup.

Mais le football de base sera arrêté alors que même les académies des clubs au niveau des jeunes et des moins de 18 ans ne seront pas non plus autorisées à jouer pendant les règles plus strictes.

Les chefs de Premier League ont désespérément envie de jouer pour des raisons financières alors que le football a connu des difficultés pendant la pandémie avec des matchs à huis clos tandis que les accords télévisés seraient également menacés s’il y avait une autre pause.

Cependant, il y a de la frustration parmi les patrons de Premier League et même au niveau gouvernemental à propos des «Covidiots» qui ont enfreint les règles à Noël et au Nouvel An.