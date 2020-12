La Premier League et l’EFL ont convenu d’un plan de sauvetage pour protéger les clubs de la ligue inférieure de la faillite au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’EFL a déclaré qu’un fonds de 50 millions de livres sterling sous la forme d’une subvention et de paiements de subventions contrôlés a été convenu pour les clubs de la Ligue un et deux, tandis que la Premier League fournira un engagement financier supplémentaire pour aider l’EFL à obtenir une facilité de prêt de 200 millions de livres sterling que les clubs dans le deuxième niveau sera en mesure d’utiliser sans intérêt.

La nouvelle fait suite à des mois de négociations entre les deux organes directeurs.

Le président de l’EFL, Rick Parry, a déclaré: «Notre objectif primordial tout au long de ce processus a été de faire en sorte que tous les clubs de l’EFL survivent à l’impact financier de la pandémie.

« Je suis heureux que nous soyons maintenant parvenus à une résolution au nom de nos clubs et, comme nous l’avons maintenu tout au long de cette résolution, nous apporterons le soutien et la clarté indispensables après des mois d’incertitude.

«Je tiens à remercier (directeur général) Richard Masters et (président) Gary Hoffman pour leurs efforts au nom de la Premier League, et bien sûr leurs actionnaires, pour avoir pris cet engagement tangible et bienvenu envers le jeu professionnel à un moment où il en a le plus besoin. «

Masters a déclaré: «La Premier League est un fervent partisan de la pyramide du football et est bien consciente du rôle important que jouent les clubs dans leurs communautés.

«Notre engagement est qu’aucun club EFL ne doit cesser ses activités à cause de Covid-19.