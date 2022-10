La Premier League est grande ouverte; même Man Utd pourrait gagner quelque chose

La victoire 1-0 de Liverpool sur Manchester City dimanche a fait plus que mettre fin au record invaincu des champions en titre de Premier League cette saison; Le but décisif de Mohamed Salah à Anfield a également ouvert la perspective de la course au titre la plus imprévisible et la plus ouverte depuis des années.

Seul le supporter d’Arsenal le plus optimiste s’opposerait à la suggestion selon laquelle City, champion de quatre des cinq dernières saisons, reste le favori pour remporter à nouveau la Premier League cette fois, malgré les Gunners de Mikel Arteta ouvrant une avance de quatre points en tête du classement. tableau après la victoire 1-0 de dimanche à Leeds et la défaite de City à Liverpool.

Mais alors que les objectifs d’Erling Haaland et l’expérience victorieuse de l’équipe de Pep Guardiola donnent l’avantage à City, il y a un sentiment distinct que tous les soi-disant Big Six et un Newcastle United émergent sont capables de réaliser leurs ambitions respectives. cette saison.

Arsenal pourrait pourtant tous nous surprendre en devenant champion. Leicester City en 2015-16 et Blackburn en 1994-95 ont tous deux tenu bon pour capitaliser sur de bons départs et terminer la campagne en soulevant le trophée de Premier League et Arsenal s’est maintenant donné un coussin et un élan pour aller jusqu’au bout et gagner un premier titre depuis “Les Invincibles” d’Arsène Wenger en 2003-04.

Pendant ce temps, la victoire 2-0 de Tottenham Hotspur, troisième, contre Everton, samedi, a confirmé son meilleur début de saison à l’ère de la Premier League – c’est son meilleur début depuis 59 ans – mais l’équipe d’Antonio Conte a jusqu’à présent réussi à éviter le les projecteurs et l’examen minutieux qui accompagnent le défi pour un titre. Avec les buts de Harry Kane (neuf en 10 matchs) et les antécédents de Conte en matière de titres remportés en Angleterre et en Italie (avec Chelsea et la Juventus), les Spurs sont des prétendants et leur déplacement à Manchester United mercredi offrira un véritable indicateur des perspectives des deux clubs. cette saison.

United, qui est en cinquième position après le match nul et vierge de dimanche contre Newcastle à Old Trafford, est clairement encore loin d’être un challenger pour le titre, mais peut-être pour la première fois depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013, ils semblent avoir un manager avec un cohérent prévoient de sortir le club de son malaise qui dure depuis une décennie. Erik ten Hag a beaucoup de reconstruction à faire, mais ses recrues estivales, en particulier Lisandro Martinez et Christian Eriksen, ont considérablement amélioré l’équipe et United semble être un club qui, enfin, pousse tout le monde dans la même direction.

Ils ne gagneront pas la ligue cette saison, mais les victoires contre Liverpool et Arsenal jusqu’à présent montrent que United peut se montrer à la hauteur et, par conséquent, nourrir l’espoir qu’ils pourraient gagner une coupe et mettre fin à une sécheresse de six ans.

Il y a un peu plus d’un mois, suggérer que Chelsea pourrait connaître une saison réussie aurait semblé farfelu après le limogeage de l’entraîneur Thomas Tuchel après trois défaites en sept matchs. Mais depuis la nomination de Graham Potter comme successeur de Tuchel, Chelsea a remporté cinq victoires sur six sous l’ancien manager de Brighton.

S’ils gagnaient leur match en main, Chelsea se déplacerait à un point des Spurs et de City et, après avoir dépensé plus de 250 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs cet été, commencerait à ressembler à une équipe qui vient de profiter d’une période de renforcement majeur.

Et bien que Liverpool soit la seule équipe des Big Six qui soit incontestablement sous-performante cette saison, remportant seulement trois des neuf matchs de Premier League pour occuper la huitième place, la démolition 7-1 des Rangers en Ligue des champions la semaine dernière et la victoire de dimanche contre City ont prouvé que Jurgen L’équipe de Klopp est toujours une équipe capable de battre n’importe qui et de gagner n’importe quelle compétition.

Klopp a un milieu de terrain à reconstruire, il y a des problèmes défensifs à résoudre et la signature du record du club de 75 millions de livres sterling, Darwin Nunez, a connu un début de vie difficile en Angleterre, marquant seulement quatre buts en 11 matchs, mais malgré tous les problèmes de Liverpool, ils sont toujours l’une des meilleures équipes du monde et capable de tout cette saison.

Newcastle, sous Eddie Howe, est la grande menace pour les Big Six établis en raison de l’immense richesse de leurs propriétaires soutenus par l’Arabie saoudite. Avec le temps, Newcastle pourrait continuer à dominer comme City l’a fait ces dernières années s’il est aussi astucieux et ambitieux en termes de recrutement de joueurs. Nous sommes encore loin de Newcastle en tant que challengers pour le titre, ils sont surperformants jusqu’à présent cette saison (situés en sixième position) et pourront accélérer leurs plans en attirant de meilleurs joueurs s’ils obtiennent une qualification européenne.

Il y a rarement eu une telle saison de Premier League où tous les grands clubs sont en mesure de gagner quelque chose. Au cours des 30 ans d’histoire de la compétition, il y a souvent eu une ou deux équipes dominantes, un couple en période de transition, les autres vacillant d’une crise à l’autre.

Liverpool, United et Arsenal ont tous connu un grand succès, mais aussi des saisons de désespoir, tandis que City et Chelsea n’étaient rien de plus que des randonneurs – City a passé une saison au troisième niveau en 1998-99 – avant l’acquisition de chaque club. par des milliardaires qui ont transformé leur fortune et la composition de la Premier League. Tottenham attend toujours que des années de promesses se concrétisent, tandis que les espoirs de Newcastle de recréer leurs moments passionnants sous Kevin Keegan au milieu des années 1990 semblaient être un rêve lointain jusqu’à la prise de contrôle saoudienne il y a 12 mois.

Mais pour la première fois, les stars s’alignent pour que tous les meilleurs clubs soient compétitifs au cours de la même période. La domination de City pourrait se poursuivre cette saison, mais la saison 2022-23 ressemble à une campagne qui marquera une nouvelle ère et pourrait définir ce qui se passe et qui gagne pour les 10 prochaines années.