La Premier League est de retour, avec tout un acte à suivre

Huit jours après une Coupe du monde, c’est probablement mieux décrit comme une vente délicate. Aucun autre tournoi, pas même la Ligue des champions, ne peut offrir tout le drame, toute la tension des derniers tours de la Coupe du monde. Son secret est sa rareté ; chaque jeu porte le sens que c’est maintenant ou jamais, faire ou mourir, une fois dans une vie. C’est une compétition d’un ordre différent, un blockbuster dans un monde de feuilletons, et qui offre quelque chose que la plupart des ligues sont maintenant beaucoup trop stratifiées, beaucoup trop hiérarchisées pour fournir de manière régulière. Chaque match de la Coupe du monde a un air non seulement de danger, mais aussi d’équilibre. L’écart entre les forts et les (prétendument) faibles n’est pas tout à fait un tel gouffre qu’il a été permis de devenir dans le football national. La Coupe du monde offre aux téléspectateurs réguliers un soupçon de quelque chose qu’ils n’obtiennent pas – mais qu’ils souhaitent peut-être secrètement – ​​de leur alimentation plus ordinaire.

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que la Premier League et le reste des grandes compétitions européennes avanceront à contrecœur vers une conclusion. Les stades seront pleins le lendemain de Noël, car c’est ce que beaucoup de gens font le jour de Noël. Il y a encore de nombreuses histoires pour transpercer les fans à travers l’Europe : Arsenal et Napoli, de véritables outsiders, en compétition pour les championnats ; la crise en cours à Barcelone ; Liverpool et Manchester United tentent d’attirer de nouveaux investissements, dans le sillage de la montée en puissance de Newcastle United ; Les tentatives de Chelsea d’acheter tous les joueurs existants. En février, la Ligue des champions sera également de retour, ce qui signifie que nous avons tous au moins trois retours remarquables du Real Madrid à admirer.

Demander aux fans de reprendre si tôt ces intrigues, cependant, ressemble un peu à un faux pas. Cela invite à un contraste qui, exceptionnellement, n’est pas particulièrement flatteur pour la Premier League, en particulier, et risque de jeter les défauts du football national européen sous un jour un peu plus net qu’il ne le souhaiterait. Cela fera huit jours depuis ce qui pourrait bien être considéré comme le meilleur match de football de tous les temps. Cela demande beaucoup à Everton et aux Wolves de correspondre à cette norme. Ce n’est pas parce que vous jouez toujours le lendemain de Noël que vous devriez le faire.

À suivre : une pause

Après une Coupe du Monde que l'on peut, je pense, qualifier assez d'intense, je vais m'accorder une semaine de pause de la newsletter pendant la période des vacances. Considérez-le comme le Times adoptant l'approche de la Serie A et revenant, complètement rafraîchi, début janvier.

