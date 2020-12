La Premier League a conclu un accord avec la Ligue anglaise de football (EFL) pour fournir un plan de sauvetage de 250 millions de livres sterling (336,13 millions de dollars) aux clubs de division inférieure en difficulté financière en raison du COVID-19[feminine pandémie.

Les finances du club ont été durement touchées depuis que la pandémie a interdit aux supporters d’entrer dans les stades, et beaucoup risquaient de faire faillite.

L’accord, qui a été approuvé lors d’une réunion des actionnaires jeudi, garantira que le championnat de deuxième niveau recevra un prêt sans intérêt de 200 millions de livres sterling, tandis que les clubs de troisième niveau de League One et League Two recevront une subvention de 50 millions. livres sterling.

«Notre objectif primordial dans ce processus était de faire en sorte que tous les clubs EFL survivent à l’impact financier de la pandémie», a déclaré Rick Parry, président de l’EFL.

« Je suis heureux que nous ayons maintenant atteint une résolution au nom de nos clubs et, comme nous l’avons maintenu tout au long de ce processus, elle apportera un soutien et une clarté indispensables après des mois d’incertitude. »

Le secrétaire du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS), Oliver Dowden, a salué l’accord des mois après avoir exhorté l’élite à intensifier ses efforts et à fournir un soutien financier aux clubs de division inférieure.

«Je suis heureux que le football se soit réuni pour parvenir à un accord sur ce paquet substantiel. Les fans commencent à revenir et nous sommes impatients de bâtir sur cela une fois que ce sera sûr », a déclaré Dowden.

«Avec un programme de soutien de 250 millions de livres sterling pour le football masculin d’élite et un financement gouvernemental de 300 millions de livres sterling pour le football féminin, la Ligue nationale et d’autres grands sports de spectateurs, nous avons du carburant dans le réservoir pour faire passer les clubs et les sports à travers cela.

Les fans seront autorisés à retourner dans les stades en nombre limité pour la première fois depuis mars de cette semaine, le gouvernement autorisant jusqu’à 4000 spectateurs à assister aux principaux événements sportifs en plein air dans les zones d’alerte moyenne à faible risque d’Angleterre.

(1 USD = 0,7438 livre)