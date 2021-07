La Premier League envisage toujours la certification Covid-19 dans les stades la saison prochaine | Actualités footballistiques

La Premier League continuera d’explorer la possibilité d’une certification Covid pour accéder aux stades la saison prochaine, même si le gouvernement n’a pas l’intention de les rendre obligatoires dans l’immédiat.

La certification – fournissant la preuve d’une vaccination complète, d’un test négatif récent ou d’une immunité via l’application NHS – est testée lors d’événements tels que Wimbledon et Euro 2020 qui font partie du programme de recherche sur les événements en cours du gouvernement.

Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé lundi que la certification ne serait pas obligatoire pour les sites sportifs en Angleterre alors qu’ils se préparent à revenir à pleine capacité à partir du 19 juillet, mais il est entendu que les clubs anglais de haut vol pourraient toujours utiliser le système lorsque la nouvelle saison commencera la prochaine mois.

L’ambition de la Premier League est d’avoir des stades pleins pour toute la saison 2021/22.

Le Premier ministre Boris Johnson a informé la nation de la feuille de route proposée pour sortir du coronavirus lors d’une conférence de presse lundi



Les plans sont encore à un stade exploratoire et la priorité n ° 1 reste la sécurité des fans au milieu de la pandémie de coronavirus.

La ligue s’est associée à neuf autres organismes sportifs en avril pour soutenir la certification Covid en tant qu' »option crédible » pour permettre des sites complets une fois que les restrictions sur les coronavirus auront été assouplies.

Le directeur exécutif de la ligue, Bill Bush, a déclaré à l’époque que la certification serait un « fardeau acceptable », l’alternative étant des foules minuscules et une interdiction des fans à l’extérieur.

La certification ne sera pas obligatoire, mais la ligue sera désireuse de l’explorer comme moyen de garantir que les stades peuvent rester entièrement ouverts même si la situation globale en ce qui concerne la pandémie devait s’aggraver en automne et en hiver.

La Premier League veut voir les stades pleins pour les matches de la saison prochaine



Le gouvernement devrait prendre une décision finale sur l’assouplissement des restrictions lundi prochain.

La Premier League a déclaré dans un communiqué publié lundi soir: « Les fans ont énormément manqué, nous nous félicitons donc de l’annonce d’aujourd’hui par le gouvernement et attendons avec impatience des stades pleins pour la saison 2021/22.

« Alors que nous nous dirigeons vers une décision du gouvernement sur l’étape 4 de la feuille de route et au-delà, nous continuerons à travailler avec les parties prenantes du football et les autorités publiques concernées pour garantir que le retour à la pleine capacité se fasse d’une manière qui protège tout le monde. »

L’EFL faisait également partie du groupe d’organes directeurs qui ont exprimé leur soutien à la certification Covid en avril.

Un porte-parole de la ligue a déclaré mardi: « Les discussions se poursuivent sur diverses questions en vue de la nouvelle saison après l’annonce par le gouvernement que les restrictions de capacité devraient être levées plus tard ce mois-ci.

« Bien qu’un certain nombre de questions, notamment les préparatifs généraux, les protocoles en place dans la ligue et la diffusion en continu des matchs, nécessitent une discussion plus approfondie, nous savons que tous les clubs de l’EFL sont prêts à rouvrir leurs portes et à accueillir à nouveau leurs supporters. »