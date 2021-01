La Premier League a révélé un nombre record de résultats positifs au test COVID-19 parmi les joueurs et le personnel du club, mais a déclaré qu’elle restait « confiante » que les matchs se poursuivraient comme prévu.

Au cours de deux séries de tests entre le 28 décembre et le 3 janvier, 40 cas ont été trouvés sur 2 295 tests effectués. Ce chiffre est un nouveau sommet hebdomadaire – contre 18 entre le 21 et le 27 décembre – et poursuit une tendance inquiétante avec 58 positifs au cours des 14 jours précédant le 3 janvier, contre seulement 13 cas au cours des deux semaines précédentes. en décembre.

Le Royaume-Uni a été placé dans un troisième verrouillage national lundi soir alors qu’une nouvelle souche plus transmissible du coronavirus augmente à travers le pays.

Le sport d’élite est autorisé à continuer bien que la Premier League ait déjà été touchée par trois matches reportés, dont le dernier est survenu dimanche dernier alors qu’une épidémie dans l’équipe de Fulham a incité leur match contre Burnley à être annulé.

Cependant, la Premier League a déclaré dans un communiqué: « Avec un faible nombre de tests positifs dans l’écrasante majorité des clubs, la Ligue continue de faire confiance à ses protocoles COVID-19, entièrement soutenus par le gouvernement, pour permettre aux matches d’être joués comme programmé.

« Les joueurs ou le personnel du club qui ont été testés positifs s’auto-isoleront pendant une période de 10 jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d’intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus ne sera fourni par le La ligue et les résultats seront rendus publics après chaque série de tests. «

Le tableau national reste sombre avec plus de 50 000 cas confirmés à travers le pays au cours de chacun des huit derniers jours. Le total de 58 784 de lundi était le chiffre quotidien le plus élevé au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Les 72 clubs de la Ligue anglaise de football sont testés cette semaine au milieu des inquiétudes croissantes concernant la suspension du programme national à des niveaux inférieurs.

À ce jour, 52 matches de l’EFL ont été reportés alors que la FA Cup commence vendredi marquant le début de 32 matchs sur quatre jours.