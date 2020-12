La Premier League a renvoyé son plus grand nombre de tests de coronavirus positifs de la saison, avec 18 nouveaux cas.

Entre le 21 et le 27 décembre, 1479 joueurs et membres du personnel du club ont été testés et les 18 personnes porteuses du virus vont désormais s’auto-isoler pendant une période de 10 jours.

Un certain nombre de ces cas se sont produits à Manchester City après qu’une épidémie a vu leur match avec Everton annulé lundi à quatre heures d’avis.

Le nombre précédent de cas le plus élevé cette saison était de 16, au cours de la semaine du 9 au 15 novembre.

Un communiqué de la Premier League disait: « La Premier League peut aujourd’hui confirmer qu’entre le lundi 21 décembre et le dimanche 27 décembre, 1 479 joueurs et le personnel du club ont été testés pour COVID-19. Parmi ceux-ci, il y a eu 18 nouveaux tests positifs.

«Les joueurs ou le personnel du club qui ont été testés positifs s’auto-isoleront pendant une période de 10 jours.

« La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d’intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus ne sera fourni par la Ligue et les résultats seront rendus publics après chaque tour de tests. »

Le voyage de City à Goodison Park était le deuxième match de Premier League de la saison à être annulé en raison de Covid-19 après que le match de Newcastle avec Aston Villa ait également été anéanti le mois dernier.